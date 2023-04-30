شاهد- المغربي الأمين جمال يدخل تاريخ برشلونة من الباب العريض.. البرسا يقترب من حسم لقب الليغا

حقق برشلونة فوزا عريضا على ضيفه ريال بيتيس، ليخطو خطوة قوية نحو التتويج بلقب الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ عام 2019، في مباراة دخل فيها اللاعب المغربي الواعد الأمين جمال تاريخ النادي الكتالوني.

وعلى ملعب "الكامب نو"، استفاد برشلونة من النقص العددي في صفوف بيتيس منذ الدقيقة 33، كي يحقق فوزه الثاني فقط في آخر 5 مباريات، والإبقاء بالتالي على فارق النقاط الـ11 الذي يفصله عن ريال مدريد قبل 6 مراحل على نهاية الموسم، إذ رفع رصيده إلى 79 نقطة.

ونجح البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الوصول إلى الشباك للمباراة الثانية على التوالي، معززا صدارته في ترتيب الهدافين برصيد 19 هدفا، وبفارق هدفين عن الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد.

وكانت الهزيمة الـ11 للضيف بيتيس الذي خسر للمرة الثالثة هذا الموسم أمام برشلونة، بمثابة ضربة شبه قاضية لآماله للمشاركة في دوري الأبطال، إذ بات متخلفا بفارق 9 نقاط عن ريال سوسييداد الرابع.

وشهدت الدقيقة 73 دخول الفرنسي عثمان ديمبلي في صفوف برشلونة لأول مرة منذ تعرضه للإصابة في الفخذ في يناير/كانون الثاني الماضي والإسباني أنسو فاتي (82).

لامين جمال يصبح عن 15 عاماً و290 يوماً أصغر لاعب يدافع عن ألوان برشلونة في الدوري والخامس في تاريخ "لا ليغا" وفق "أوبتا".#الدوري_الاسباني #برشلونة pic.twitter.com/wgK21izHxr — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 29, 2023

وأشرك مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز في الدقيقة 83 الناشئ الأمين جمال بدلا من غافي، ليصبح أصغر لاعب يدافع عن ألوان برشلونة في الدوري والخامس في تاريخ الدوري الإسباني بعمر 15 عاما و290 يوما.