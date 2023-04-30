شاهد- الهلال السعودي يكتفي بالتعادل مع أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوي أبطال آسيا

فشل الهلال السعودي في الحفاظ على تقدمه واكتفى بالتعادل 1-1 مع ضيفه أوراوا ريد دايموندز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، في المباراة التي أقيمت على ملعب الملك فهد بالرياض.

وبادر الهلال بافتتاح التسجيل بعد مرور 13 دقيقة على بداية اللقاء عبر نجمه الدولي سالم الدوسري، لكن أوراوا نجح خلال الشوط الثاني بإدراك التعادل بواسطة لاعبه شينزو كوروكي للضيوف في الدقيقة الـ 53.

وتلقى الهلال ضربة موجعة بطرد الدوسري قبل 4 دقائق من النهاية بعد أن ركل كين إياوا.

وسيشكل غياب الدوسري صفعة قوية للهلال، صاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب (4) والباحث عن تعزيز سطوته، في حين يرغب أوراوا بلقب ثالث بعد 2007 و2017.

وبعد أكثر من سنة على انطلاقها، أقيمت أخيرا المباراة النهائية لنسخة العام 2022. إذ حجز أوراوا بطاقة النهائي قبل نحو 9 أشهر في حين ساهمت نهائيات كأس العالم 2022 في قطر والتعقيدات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 بتأخير الدور النهائي إلى أكثر من سنة على انطلاق البطولة القارية.

وهذا النهائي هو الثالث بين الهلال وأوراوا في غضون 6 سنوات، فتوّج الفريق الياباني في 2017، ثم ردّ الفريق السعودي الدين في نهائي 2019 عندما أحرز لقبه الثالث قبل إضافة الرابع في 2021 على حساب بوهانغ ستيلز الكوري الجنوبي.