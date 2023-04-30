تونس تفتح تحقيقا في شغب مشجعي الترجي أمام شبيبة القبائل الجزائري

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأحد، أنها ستبدأ تحقيقا للكشف عن ملابسات شغب مشجعي الترجي خلال مواجهة شبيبة القبائل الجزائري في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا أمس السبت.

وتسببت اشتباكات بين مشجعي الترجي والأمن التونسي في تأجيل بداية الشوط الثاني لحوالي 40 دقيقة، قبل أن يتعادل صاحب الأرض 1-1 مع شبيبة القبائل ويتأهل لقبل النهائي بتفوقه 2-1 في مجموع المباراتين ويصبح على موعد مع الأهلي المصري.

وأكد شبيبة القبائل أن مجموعة من مشجعيه تعرضوا أيضا للاعتداء خلال مواجهة الترجي في رادس وأعلن أنه سيتقدم بشكوى للاتحاد الأفريقي.

وأضاف شبيبة القبائل أنه طالب بعدم استئناف المباراة، لكن مراقب المباراة أكد على عودة الهدوء وعدم وجود خطر على اللاعبين.

وقالت وزارة الداخلية التونسية إن مجموعة من الأشخاص أقدموا على اقتحام مستودع داخل الملعب واستعمال المعدات في الاعتداء على الأمن.

وأضاف البيان أن أحداث الشغب تسببت في اندلاع حريق هائل أخمدته وحدات الإطفاء وسط محاولات من اللاعبين والمسؤولية لتهدئة المشجعين. وألقت الجماهير عددا من الألعاب النارية نحو أرضية الملعب أيضا.

ومن المقرر أن يستضيف الترجي منافسه الأهلي المصري في ذهاب الدور قبل النهائي في أحد يومي 12 أو 13 مايو/أيار، على أن تقام مباراة الإياب في القاهرة بعدها بأسبوع واحد.

لكن قبل ذلك من المنتظر أن يلعب الترجي مباراة قمة أمام الصفاقسي في مرحلة التتويج بالدوري التونسي يوم الأربعاء المقبل.