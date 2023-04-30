تعادلا مع الرجاء وشبيبة القبائل.. الأهلي والترجي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا
تأهل الأهلي المصري والترجي التونسي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم على حساب الرجاء البيضاوي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري.
جاء عبور الأهلي صاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب بـ10 مرات إلى الدور المقبل، بفضل تعادله السلبي مع مضيفه الرجاء، المغربي الذي أهدر ركلة جزاء، إذ استفاد الفريق المصري من فوزه في مباراة الذهاب بهدفين دون رد الأسبوع الماضي.
الرجاء يهدر فرصة تسجيل هدف التقدّم أمام الأهلي من علامة الجزاء#الرجاء #الاهلي #الاهلي_الرجاء pic.twitter.com/mbJMFvLMba
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 29, 2023
وأحرز الأهلي اللقب في 2020 و2021 وخسر نهائي النسخة الماضية.
بدوره، تأهل الترجي بعد تعادله على أرضه مع شبيبة القبائل 1-1، ليستفيد من انتصاره في مباراة الذهاب في الجزائر بهدف نظيف.
هدف ملغى لشبيبة القبائل#دوري_أبطال_أفريقيا #الترجي_شبيبة_القبائل pic.twitter.com/exBFjqm5yA
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 29, 2023
وسجل محمد علي بن رمضان هدف الترجي في الدقيقة 49، وعادل النتيجة آدم رجم لشبيبة القبائل في الدقيقة 85.
وبذلك ضرب الأهلي والترجي موعدا في نصف النهائي، بينما تجمع المباراة الثانية بين الوداد البيضاوي -حامل اللقب- وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.