بايرن ميونخ يستعيد صدارة الدوري الألماني

أحرز بايرن ميونخ هدفين في الشوط الثاني ليفوز 2-صفر على هيرتا برلين متذيل الترتيب، ويستعيد صدارة الدوري الألماني لكرة القدم قبل 4 جولات من النهاية اليوم الأحد.

وحسم سيرج غنابري وكينغسلي كومان الفوز لبايرن ليستعيد القمة من بروسيا دورتموند، الذي تعادل 1-1 مع مضيفه بوخوم يوم الجمعة الماضي.

ويملك بايرن 62 نقطة مقابل 61 نقطة لمنافسه ثاني الترتيب.

وكانت المباراة باتجاه واحد في البداية، إذ سعى بايرن لافتتاح التسجيل في وقت مبكر، في حين اكتفى هيرتا بالدفاع والاعتماد على دودي لوكباكيو في الهجمات المرتدة.

وأضاع بايرن فرصة التقدم مرتين في الشوط الأول بعد إهدار ساديو ماني وبنجامين بافار فرصتين، في وقت أنقذ فيه أوليفر كريستنين حارس هيرتا محاولتين من جنابري وكومان.

ونجح بايرن في افتتاح التسجيل في الدقيقة 69 عندما أرسل يوزوا كيميش تمريرة أمامية إلى غنابري الذي حولها بضربة رأس في المرمى.

وبعد ذلك بعشر دقائق، أضاف كومان الهدف الثاني بعد تمريرة متقنة من كيميش.

ووضع بايرن حدا لغيابه عن الانتصارات في 4 مباريات متتالية في جميع المسابقات، وخفف الضغط على مدربه توماس توخيل بعد خروج الفريق من كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا في الأسابيع الأخيرة.

وبقي هيرتا، الذي لم ينتصر في ميونخ منذ موسم 1977-1978، في المركز الأخير وله 22 نقطة.