بالفيديو.. مانشستر سيتي ينتزع القمة من أرسنال وهالاند يعادل رقما قياسيا

انتزع مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لأول مرة منذ فبراير/شباط، ووصل الهداف إرلينغ هالاند إلى رقم قياسي جديد خلال الفوز 2-1 على فولهام اليوم الأحد.

واحتاج هالاند إلى 3 دقائق فقط لمعادلة رقم قياسي وتسجيل هدفه 34 في الدوري الإنجليزي خلال موسمه الأول المذهل في إنجلترا، حيث نفذ المهاجم النرويجي ركلة جزاء بنجاح.

وعادل هالاند الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد من الدوري الإنجليزي والذي يحمله آلان شيرر وآندي كول.

هدف هالاند الذي عادل فيه الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد من الدوري الإنكليزي الممتاز #الدوري_الإنكليزي_الممتاز #هالاند #مانشستر_سيتي pic.twitter.com/NH7blMi8Se — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 30, 2023

وأدرك كارلوس فينيسيوس التعادل لفولهام صاحب الأرض في الدقيقة 15 قبل أن يرد سيتي بصناعة أكثر من فرصة خطيرة.

وسدد جاك غريليش كرة ارتدت من العارضة، قبل أن يطلق خوليان ألفاريز تسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء في شباك بيرند لينو.

وفشل سيتي في ضمان الانتصار في الشوط الثاني، وعانى من بعض اللحظات الصعبة، لكنه خرج في النهاية بفوزه الثامن على التوالي في الدوري ليقطع خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ باللقب.

وأصبح رصيد سيتي 76 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن أرسنال الذي تراجع إلى المركز الثاني. ولدى سيتي مباراة واحدة مؤجلة. وبقي فولهام في المركز العاشر.

يونايتد يقترب من ضمان التأهل لدوري الأبطال

وفي مباراة أخرى، أحرز برونو فرنانديز هدفا ليقود مانشستر يونايتد للفوز 1-صفر على أستون فيلا، ويعزز آماله في إنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز في المربع الذهبي اليوم الأحد.

ويحتل فريق المدرب إريك تن هاغ المركز الرابع برصيد 63 نقطة من 32 مباراة، ويملك مباراة واحدة مؤجلة، بينما يملك توتنهام خامس الترتيب 54 نقطة.

ولم يخسر يونايتد على أرضه في أولد ترافورد في 15 مباراة متتالية في الدوري، وتعادل 3 مرات فقط. ولم يتعرض الفريق لأي هزيمة في ملعبه منذ الجولة الافتتاحية أمام برايتون آند هوف ألبيون.

وصنع يونايتد عدة فرص مبكرة وتألق الحارس إميليانو مارتينيز قبل أن يأتي الهدف الوحيد في الدقيقة 39.

وأنقذ مارتينيز تسديدة أرضية قوية من ماركوس راشفورد، لكن الكرة ردت إلى فرنانديز الذي تابعها وسجل من زاوية ضيقة.

ويحتل فريق المدرب أوناي إيمري المركز السادس، بعدما خسر لأول مرة في 11 مباراة، ولديه 54 نقطة من 33 مباراة.