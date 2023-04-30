بالفيديو.. سان جيرمان يخسر على ملعبه ومبابي يسجل هدفا غريبا ونادرا

في مباراة شهدت أحد الأهداف الغريبة والنادرة، تعرض باريس سان جيرمان لكبوة بعد 3 انتصارات متتالية، وخسر أمام ضيفه لوريان 1-3 اليوم الأحد في الجولة الـ33 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وفي مباريات أخرى جرت اليوم الأحد، تغلب مونبلييه على مضيفه موناكو 4-صفر، ورين على أنجيه 4-2، ونيس على مضيفه تروا 1-صفر، وكليرمون فوت على ستاد ريمس 1-صفر.

وتجمد رصيد سان جيرمان عند 75 نقطة في الصدارة بفارق 8 نقاط أمام مارسيليا صاحب المركز الثاني، والذي يمكنه تقليص الفارق عبر مباراته أمام أوزير اليوم في المرحلة نفسها.

وتقدم لوريان بهدف سجله إنزو لوفي في الدقيقة 15، ثم تعادل سان جيرمان بهدف غريب ونادر لكيليان مبابي في الدقيقة 29.

وبعد هجمة قادها مبابي من الجهة اليمنى وانتهت بسقوطه على الأرض، أمسك حارس لوريان بالكرة وأشار الحكم لاستمرار اللعب، لكن الحارس رمى بغرابة شديدة الكرة أمامه لينقض عليها مبابي الذي كان قريبا منه ويودعها المرمى.

اعترض لاعبو لوريان على الهدف، لكن الحكم أكد صحته بعدما تحدث إلى حكم الفيديو المساعد (فار).

بعدها حسم لوريان المباراة لصالحه بهدفين سجلهما دارلين يونجوا وبامبا دينج في الدقيقتين 39 و88.

وعانى باريس سان جيرمان من النقص العددي في صفوفه إثر طرد المغربي أشرف حكيمي في الدقيقة 20 لحصوله على الإنذار الثاني.

🟥 أشرف حكيمي يتلقى البطاقة الحمراء الثانية في مسيرته الاحترافية وكلاهما في الدوري الفرنسي#الدوري_الفرنسي | #باريس_سان_جيرمان #Ligue1UberEats pic.twitter.com/EwsrGmS7An — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 30, 2023

وارتفع رصيد لوريان إلى 48 نقطة ليصعد إلى المركز العاشر.

وحقق مونبلييه انتصارا كبيرا أمام مضيفه موناكو، وتغلب عليه 4-صفر في وقت سابق اليوم الأحد.

وأنهى مونبلييه الشوط الأول متقدما بهدف وحيد سجله أرنود نور الدين في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني، أضاف مونبلييه 3 أهداف أخرى في شباك موناكو، سجلها فيتوت ماواسا، وأرنود نور الدين، وستيفي مافيديدي في الدقائق 65 و72 و79.

وارتفع رصيد مونبلييه بذلك إلى 43 نقطة في المركز الـ12، حيث حقق اليوم الفوز الـ13 له في الموسم مقابل 16 هزيمة و4 تعادلات.

في حين تجمد رصيد موناكو عند 61 نقطة في المركز الرابع بعدما تلقى الهزيمة الثامنة له هذا الموسم مقابل 18 انتصارا و7 تعادلات.