إنتر يقلب الطاولة على لاتسيو وسالرنيتانا يؤجل احتفال نابولي بلقب الدوري الإيطالي

عوّض إنتر ميلان تأخره بهدف وفاز 3-1 على ضيفه لاتسيو في الدوري الإيطالي لكرة القدم، مما منح نابولي المتصدر فرصة لحسم اللقب لأول مرة منذ حقبة دييغو مارادونا اليوم الأحد، لكن نابولي رفض الهدية بتعادله المخيب 1-1 مع ضيفه سالرنيتانا ليتأجل حسم اللقب.

وأحرز لاوتارو مارتينيز هدفين في الشوط الثاني، وأضاف روبن جوسينس هدفا، لينتفض إنتر بعدما تأخر بهدف فيليبي أندرسون في الشوط الأول، ويتجمد رصيد لاتسيو صاحب المركز الثاني عند 61 نقطة.

وكان بوسع نابولي -الذي يملك 78 نقطة- حصد اللقب لأول مرة في 33 عاما إذا فاز على ساليرنيتانا في وقت لاحق اليوم الأحد، قبل 6 جولات على الوصول إلى خط النهاية بعد استكمال هذه الجولة.

وسيطر إنتر على اللعب في سان سيرو، واعتقد أنه تقدم بهدف بعد تسديدة مباشرة من هنريخ مخيتاريان في الدقيقة الـ25، لكن زميله خواكين كوريا كان في موقف تسلل قبل صناعة الهدف.

وواصل إنتر صناعة الفرص، لكنه فقد الكرة خارج منطقة جزائه بعد خطأ من فرانشيسكو أتشيربي، واستغل أندرسون لاعب وسط لاتسيو ذلك وتبادل الكرة مع لويس ألبرتو وسدد كرة قوية داخل الشباك.

وصنع كل فريق عدة فرص للتسجيل في الشوط الثاني، لكن لم تتغير النتيجة لفترة بسبب تألق الحارسين أندريه أونانا وإيفان بروفيدل.

لكن لاوتارو مهاجم إنتر استغل تمريرة عرضية من روميلو لوكاكو وأفلت من الرقابة الدفاعية، وأدرك التعادل في الدقيقة الـ77.

وصنع المهاجم البلجيكي الهدف الثاني لزميله جوسينس بعد 6 دقائق، قبل أن يسجل لاوتارو الهدف الثالث بمجهود فردي قرب النهاية.

وتقدم إنتر 3 مراكز وأصبح رابعا برصيد 57 نقطة، وهو نفس رصيد جاره ميلان خامس الترتيب وروما صاحب المركز السادس.

سالرنيتانا يؤجل احتفال نابولي باللقب

واكتفى نابولي المتصدر بتعادل مخيب 1-1 مع ضيفه سالرنيتانا ليتأجل حسم فريق المدرب لوتشيانو سباليتي للقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الأولى في 33 عاما.

ورفع نابولي رصيده إلى 79 نقطة متقدما بفارق 18 نقطة على لاتسيو ثاني الترتيب قبل 6 جولات من النهاية.

ويستطيع نابولي حسم اللقب عندما يحل ضيفا على أودينيزي الخميس المقبل.

وانطلقت احتفالات جماهير نابولي عندما هز ماتياس أوليفيرا الشباك بعد ركلة ركنية في الدقيقة 61.

لكن المهاجم بولاي ديا أدرك التعادل لسالرنيتانا قبل 7 دقائق من النهاية.