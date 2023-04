هل كان بنزيمة مفطرا في مواجهة ريال مدريد وبلد الوليد؟

انتشرت لقطة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر النجم الفرنسي كريم بنزيمة وهو يضع قنينة المياه على فمه، في أثناء جلوسه على دكة البدلاء، بعد استبداله في مباراة ريال مدريد وبلد الوليد أمس الأحد في الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

واتهم أحد المغردين على موقع تويتر بنزيمة بأنه لم يكن صائما في رمضان، وذلك لأن المباراة كانت في وقت مبكر وقبل أذان المغرب في إسبانيا.

ونشر المغرد -المشجع لنادي برشلونة- صورة لقائد ريال مدريد مع قنينة ماء يرفعها إلى فمه وهو جالس على مقاعد البدلاء، معلقا عليها "هذه الصورة الساعة 5:40 مساءً بتوقيت إسبانيا، والإفطار في مدريد الساعة 8:44 مساء، هل كان صائما؟"، لتلقى رواجا واسعا على المنصات وشاهدها نحو 4 ملايين متابع على تويتر فقط.

Iftar in Madrid is at 8:44PM

This pic is of 5:40PM Spain time

وفي أثناء البث المباشر للمباراة، ظهر بنزيمة وكأنه يشرب الماء، ولكنها لم تكن الصورة الكاملة للمشهد.

ورد ناشطون بلقطة من زاوية أخر وأكثر اكتمالا، أظهرت أن المهاجم الفرنسي لم يبتلع الماء، بل كان يتمضمض فقط، لتخفيف جفاف فمه بعد مشاركته في 65 دقيقة من اللقاء.

ونشر الناشط الرياضي جانتي -على موقع تويتر- لقطة تظهر أن بنزيمة لم يشرب الماء، وكتب عليها: "بنزيمة بصق (الماء) حرفيا. (هذه) محاولة نشر الكراهية تجاه أخيك المسلم لمجرد التنافس في كرة القدم".

Benzema literally spat it out.

Trying to spread hate towards your fellow Muslim brother just because of a Football rivalry pic.twitter.com/vr42QHd6iR https://t.co/5E7qal9f9o

