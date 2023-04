هل خالف برشلونة القانون بإشراك غافي أمام إلتشي؟

كشف تقرير إسباني أن نادي برشلونة، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، ارتكب مخالفة قانونية خلال مباراته ضد إلتشي في الدوري الإسباني.

وحافظ برشلونة على فارق النقاط الـ12 التي تفصله عن غريمه ريال مدريد في سباق بطولة الدوري، عقب فوز الأول على إلتشي بنتيجة 4-0، ثم اكتساح الثاني بلد الوليد 6-0 في إطار منافسات الجولة 27 من "الليغا".

وأكد موقع "كادينا كوبي" (Cadena COPE) الإسباني أن برشلونة أشرك لاعبه غافي في المباراة المذكورة بطريقة مخالفة للوائح.

🚨🎖️| JUST IN: Elche is considering taking action against Barcelona due to Gavi’s performance in yesterday’s game. There are rules in the RFEF that say a player whose registration has been revoked cannot play again in the same season. [@isaacfouto] #fcblive pic.twitter.com/nwEcZJsrg2

