هل خالف برشلونة القانون بإشراك غافي أمام إلتشي؟

كشف تقرير إسباني أن نادي برشلونة، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، ارتكب مخالفة قانونية خلال مباراته ضد إلتشي في الدوري الإسباني.

وحافظ برشلونة على فارق النقاط الـ12 التي تفصله عن غريمه ريال مدريد في سباق بطولة الدوري، عقب فوز الأول على إلتشي بنتيجة 4-0، ثم اكتساح الثاني بلد الوليد 6-0 في إطار منافسات الجولة 27 من "الليغا".

وأكد موقع "كادينا كوبي" (Cadena COPE) الإسباني أن برشلونة أشرك لاعبه غافي في المباراة المذكورة بطريقة مخالفة للوائح.

🚨🎖️| JUST IN: Elche is considering taking action against Barcelona due to Gavi’s performance in yesterday’s game. There are rules in the RFEF that say a player whose registration has been revoked cannot play again in the same season. [@isaacfouto] #fcblive pic.twitter.com/nwEcZJsrg2 — BarçaTimes (@BarcaTimes) April 2, 2023

واستندت الشبكة في ذلك على المادة رقم 126 من لوائح الاتحاد الإسباني التي تمنع لاعبا من المشاركة برخصة "مُلغاة".

وأصبح غافي لاعبا رسميا في صفوف الفريق الأول في يناير/كانون الأول 2023، بعد أن بدأ الموسم بقائمة فريق الشباب.

والشهر الماضي، قضت المحكمة التجارية رقم 12 في برشلونة بإلغاء تسجيل غافي في الفريق الأول، وإجبار "البلوغرانا" على إشراكه لاعبا في فريق الرديف.

وتوضح "كادينا سير" أن اعتبار غافي لاعبا في الفريق الأول ألغى عقده السابق لاعبا في الفريق الرديف، مما يعني أنه بإلغاء المحكمة العقد الجديد، فإن اللاعب الشاب لا يحق له تمثيل الفريق الأول ولا حتى الرديف.

وأكدت الشبكة الإسبانية أن إلتشي بات على علم بالموقف الحالي، وهو من سيقرر تصعيد الأزمة من عدمها والمطالبة بنقاط المباراة.

في هذه الأثناء، كشفت صحيفة "ماركا" (Marca) عن موقف الاتحاد الإسباني ورابطة "الليغا" من الأزمة الراهنة.

وأكدت أن المؤسستين على علم تام بمشاركة غافي (18 عاما) في المباراة والتي يرونها أمرا شرعيا ولا توجد فيه أي إشكالية.

وبرر الاتحاد الإسباني ورابطة "الليغا" موقفهما بأنه بإلغاء عقد غافي مع الفريق الأول عاد إلى الوضع السابق باعتباره لاعبا في فريق الشباب.

وعلى الرغم من ذلك، تصر "كادينا كوبي" على أنه لا يحق لغافي المشاركة مع برشلونة ضد ريال مدريد الأربعاء المقبل في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ولعب غافي ضد إلتشي، وهي المباراة الأولى له بعد القرار الأخير للمحكمة، مرتديا القميص رقم "30" تاركا القميص رقم "6".