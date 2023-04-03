رياضة

شاهد.. ميلان يصعق نابولي برباعية في الدوري الإيطالي

SSC Napoli v AC Milan - Serie A
ميلان رفع رصيده إلى 51 نقطة بالمركز الثالث في جدول الدوري الإيطالي (غيتي)
3/4/2023-|آخر تحديث: 3/4/202312:11 AM (مكة المكرمة)

اكتسح ميلان مضيفه نابولي برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع "الروسونيري" رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة عن "الإنتر" صاحب المركز الرابع، والمتفوق بدوره على روما صاحب المركز الخامس بفارق الأهداف.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد نابولي عند 71 نقطة في المركز الأول، بفارق 16 نقطة عن لاتسيو صاحب المركز الثاني.

وسجل الرباعية رافائيل لياو (17 و59) وإبراهيم دياز (25) وأليكسيس سالماكرز (67).

المصدر : وكالات