شاهد.. ميلان يصعق نابولي برباعية في الدوري الإيطالي

اكتسح ميلان مضيفه نابولي برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع "الروسونيري" رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة عن "الإنتر" صاحب المركز الرابع، والمتفوق بدوره على روما صاحب المركز الخامس بفارق الأهداف.

نابولي 0-4 ميلان شاهد أهداف المباراة بتعليق فارس عوض#نابولي_ميلان #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/bQSJyGDfai — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 2, 2023

على الجانب الآخر، تجمد رصيد نابولي عند 71 نقطة في المركز الأول، بفارق 16 نقطة عن لاتسيو صاحب المركز الثاني.

وسجل الرباعية رافائيل لياو (17 و59) وإبراهيم دياز (25) وأليكسيس سالماكرز (67).