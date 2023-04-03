رياضة

شاهد.. سجال بين سباليتي ومالديني عقب فوز ميلان الكاسح على نابولي

Serie A - Napoli v AC Milan
طريقة احتفال لياو مهاجم ميلان بهدفه الأول في مرمى نابولي استفزت سباليتي (رويترز)
3/4/2023

خسارة نابولي الصاعقة والمفاجئة أمام ضيفه ميلان برباعية نظيفة في الدوري الإيطالي لكرة القدم لم تمر مرور الكرام في الكواليس.

ففي الممر المؤدي إلى الملعب وخلال عودة اللاعبين إلى الملعب قبل بداية الشوط الثاني (كانت النتيجة تشير إلى تقدم ميلان بهدفين نظيفين) توجه الإيطالي لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي مباشرة إلى البرتغالي رافائيل لياو مهاجم ميلان (سجل هدفين في المباراة)، ليعاتبه على طريقة احتفاله بالهدف الأول والذي كان سباليتي مستاء منها.

ليتدخل باولو مالديني أسطورة النادي والمدير الرياضي ويوجه كلامه إلى مدرب نابولي "سيدي، أنت متوتر، ستفوز بلقب البطولة، ماذا تريد؟".

وبعد جواب مالديني كادت الأمور تتطور بين الطرفين، قبل أن يتدخل لياو ويفصل بينهما.

وردا على سؤال من أحد الصحفيين عما جرى في الممر، أوضح سباليتي أنه "كان يوجه حديثه لمراقب المباراة لكن مالديني تدخل وتحدث معي بطريقة غير محترمة".

وكان "الروسونيري" اكتسح نابولي برباعية نظيفة سجلها رافائيل لياو (17 و59) وإبراهيم دياز (25) وأليكسيس سالماكرز (67)، ورفع "الروسونيري" رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد نابولي عند 71 نقطة في المركز الأول بفارق 16 نقطة عن لاتسيو صاحب المركز الثاني.

وسيلتقي الفريقان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في 12 أبريل/نيسان الجاري وإيابا الأسبوع التالي على ملعب "دييغو مارادونا".

المصدر : مواقع إلكترونية