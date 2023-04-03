شاهد.. سجال بين سباليتي ومالديني عقب فوز ميلان الكاسح على نابولي

خسارة نابولي الصاعقة والمفاجئة أمام ضيفه ميلان برباعية نظيفة في الدوري الإيطالي لكرة القدم لم تمر مرور الكرام في الكواليس.

ففي الممر المؤدي إلى الملعب وخلال عودة اللاعبين إلى الملعب قبل بداية الشوط الثاني (كانت النتيجة تشير إلى تقدم ميلان بهدفين نظيفين) توجه الإيطالي لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي مباشرة إلى البرتغالي رافائيل لياو مهاجم ميلان (سجل هدفين في المباراة)، ليعاتبه على طريقة احتفاله بالهدف الأول والذي كان سباليتي مستاء منها.

E quindi Paolo figlio di Cesare ha detto mani in tasca "hai vinto il campionatoz che cazzo vuoi?" a Luciano spalletti Quando parla Maldini silenzio pic.twitter.com/pLAQWpeSUG — Tomoriano (@tomorienjoyer_) April 2, 2023

ليتدخل باولو مالديني أسطورة النادي والمدير الرياضي ويوجه كلامه إلى مدرب نابولي "سيدي، أنت متوتر، ستفوز بلقب البطولة، ماذا تريد؟".

"Stavo parlando con il direttore di gara e Maldini è arrivato sbracciando e parlandomi addosso in modo irrispettoso…", Spalletti spiega cos'è successo nel tunnel -tra lui e Maldini- durante l'intervallo, prima di rientrare in campo. #NapoliMilan #LaDS pic.twitter.com/NMmynHcVCt — RaiSport (@RaiSport) April 2, 2023

وبعد جواب مالديني كادت الأمور تتطور بين الطرفين، قبل أن يتدخل لياو ويفصل بينهما.

وردا على سؤال من أحد الصحفيين عما جرى في الممر، أوضح سباليتي أنه "كان يوجه حديثه لمراقب المباراة لكن مالديني تدخل وتحدث معي بطريقة غير محترمة".

نابولي 0-4 ميلان شاهد أهداف المباراة بتعليق فارس عوض#نابولي_ميلان #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/bQSJyGDfai — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 2, 2023

وكان "الروسونيري" اكتسح نابولي برباعية نظيفة سجلها رافائيل لياو (17 و59) وإبراهيم دياز (25) وأليكسيس سالماكرز (67)، ورفع "الروسونيري" رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد نابولي عند 71 نقطة في المركز الأول بفارق 16 نقطة عن لاتسيو صاحب المركز الثاني.

وسيلتقي الفريقان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في 12 أبريل/نيسان الجاري وإيابا الأسبوع التالي على ملعب "دييغو مارادونا".