شاهد- سان جيرمان يخسر مجددا في "حديقة الأمراء"

تلقى باريس سان جيرمان، متصدر قمة جدول ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم، هزيمته الثانية على التوالي بملعبه في المسابقة.

وخسر فريق العاصمة بهدف نظيف أمام ضيفه أولمبيك ليون بالمرحلة الـ 29 للمسابقة، على ملعب "حديقة الأمراء" في باريس.

وتجمد رصيد سان جيرمان، الذي تلقى خسارته الخامسة بالبطولة خلال الموسم الحالي، عند 66 نقطة. لكنه بقي على القمة بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه لانس وأولمبيك مارسيليا، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

برادلي باركولا يفتتح التسجيل لليون أمام باريس سان جيرمان#الدوري_الفرنسي #باريس_سان_جيرمان_ليون pic.twitter.com/IWzSc9obkE — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 2, 2023

في المقابل، ارتفع رصيد ليون -الذي أنهى سلسلة تعادلات استمرت في لقاءاته الثلاثة الماضية بالمسابقة- إلى 44 نقطة في المركز التاسع.

وارتدى اللاعب الشاب برادلي باركولا ثوب الإجادة في المباراة عقب تسجيله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 56.

وكان سان جيرمان خسر بهدفين دون رد أمام ضيفه رين في مباراته الأخيرة بالمسابقة المحلية الشهر الماضي، قبل توقف البطولة بسبب الاستحقاق الدولي الأخير.

وتأتي هذه الخسارة لتزيد من حدة الضغوط الملقاة على عاتق كريستوف غالتييه المدير الفني لسان جيرمان، في ظل المطالبات العديدة بإقالته بسبب سوء نتائج الموسم الحالي لاسيما بعد خروجه من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ الألماني.