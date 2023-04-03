"تمرة وكوب ماء كابوس الاتحاد الفرنسي".. انتقادات لقرار منع اللاعبين المسلمين من الإفطار خلال المباريات

تعالت الأصوات الفرنسية المنتقدة لقرار الاتحاد المحلي لكرة القدم بمنع إيقاف المباريات التي تتزامن مع أذان المغرب في شهر رمضان المبارك للسماح للاعبين بتناول الإفطار.

وأمر الاتحاد الفرنسي حكامه بعدم إيقاف المباريات حتى لا يتسنى للاعبين المسلمين الصائمين تناول الإفطار، بحجة أن "كرة القدم يجب أن تكون على الحياد من القضايا الأخرى".

وخطفت جماهير باريس سان جيرمان الأنظار بعدما عبرت عن عدم رضاها عن قرار الاتحاد الفرنسي بطريقة رائعة.

فقبل انطلاق مباراة باريس وضيفه ليون ضمن الجولة 29 من الدوري الفرنسي، التي أقيمت على ملعب "حديقة الأمراء"، رفعت الجماهير المحلية لافتة كبيرة نددت فيها بالقرار.

وكتبت الجماهير الباريسية على اللافتة: "تمرة وكوب من الماء.. كابوس الاتحاد الفرنسي".

🚨🚨🚨 🪧 لافتة من جماهير باريس سان جيرمان ردًا على قرار الإتحاد الفرنسي بعدم إيقاف المباريات لإفطار اللاعبين : " تمر وكأس ماء .. كابوس الاتحاد الفرنسي . " 😁 pic.twitter.com/HTtPizh0io — iTKORA | متعب (@iT7RM) April 2, 2023

من جانبه، انتقد الدولي الفرنسي السابق لوكاس ديني لاعب أستون فيلا القرار عبر خاصية "الستوري" بحسابه في "إنستغرام".

وكتب ديني "في عام 2023 يمكننا إيقاف المباراة لمدة 20 دقيقة من أجل مراجعة قرارات الحكام، ولكن يُمنع ذلك لمدة دقيقة واحدة من أجل شرب الماء!".

🇫🇷 Lucas Digne s’exprime sur IG par rapport au refus de la FFF concernant le ramadan Quel brave 👑 pic.twitter.com/TlahS7u9YG — 🎙MoneyTime ⭐️⭐️ (@Moneytimecast) April 1, 2023

وكان الاتحاد الفرنسي رفض فكرة إيقاف المباريات من أجل السماح للاعبين المسلمين بالإفطار خلال شهر رمضان المبارك، على عكس قرار رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز التي أعلنت في وقت سابق السماح للحكام بإيقاف المباراة لمنح اللاعبين فرصة للإفطار خلال المباريات.

وحسب شبكة "راديو مونت كارلو" الفرنسية، فإن لجنة الحكام الفدرالية التابعة للاتحاد الفرنسي للعبة أرسلت خطابا إلى الحكام مؤكدة عدم السماح بإيقاف المباريات من أجل إتاحة الفرصة للاعبين المسلمين لتناول الطعام.

وقالت لجنة الحكام في خطابها "نلفت انتباه الاتحاد الفرنسي إلى فكرة إيقاف المباريات بعد الإفطار في رمضان، هذه الإيقافات لا تحترم أحكام النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم. والهيئات اللامركزية هيئات مكلفة بمهمة الخدمة العامة المفوضة من قبل الدولة، وتدافع عن القيم الأساسية للجمهورية الفرنسية، ويجب أن تنفذ الوسائل لمنع أي تمييز أو اعتداء على كرامة أي شخص بسبب معتقداته السياسية والدينية".

وأضافت "أي شخص ينتهك هذه الأحكام سيخضع لإجراءات تأديبية أو جنائية، حيث يحظر خلال مسابقات الاتحاد الفرنسي أي خطاب أو عرض ذي طبيعة سياسية أو أيديولوجية أو دينية أو نقابية".