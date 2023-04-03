تشلسي يختار بديلا للمدرب المقال غراهام بوتر

يبدو أن تشلسي لن يضيع الوقت في تعيين مدرب مؤقت بديل للمقال غراهام بوتر وبدأ السعي الجدي لتعيين مدرب أصيل ووصل حتى إلى الاسم العتيد.

وتحدثت تقارير إعلامية أن الألماني جوليان ناغلسمان المقال أيضا من تدريب بايرن ميونخ هو المرشح الأوفر حظا لخلافة بوتر في تدريب "البلوز".

وأوضحت هذه التقارير أن ناغلسمان طرح اسمه أمس الأحد في نقاش داخلي ووصفه البعض بأنه "موهبة تدريبية من الطراز الأول"، وتابعت هذه التقارير أن هناك اتصالا حصل بين الفريق اللندني والمدرب الألماني الشاب الذي لا يزال عقده مع الفريق البافاري ساريا حتى 2026 ويبقى يتقاضى راتبه حتى يجد عملا جديدا.

وختمت التقارير بأن ليس هناك أي اتصال حتى الآن بين تشلسي والمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

وأعلن تشلسي -أمس الأحد- إقالة بوتر بعد سلسلة من النتائج السيئة أدت إلى تراجع ترتيب الفريق في المسابقة للمركز الـ11.

وتعاقد بوتر مع تشلسي، في ظل وجود الملاك الجدد في سبتمبر/أيلول الماضي، بعد رحيله عن برايتون. لكن المدرب الإنجليزي استمر 31 مباراة فقط وفاز في 12 منها قبل أن يقرر ملاك النادي إقالته أمس.

وبينما أشرف بوتر على انتصارات الفريق بدوري أبطال أوروبا حيث تصدّر مجموعته بعد فوزه على ميلان مرتين والإطاحة بفريق دورتموند، تراجع المستوى بالدوري بعد خروجه من المراكز الأربعة الأولى إلى النصف الأسفل من جدول الترتيب.

وبوتر هو المدرب الـ13 الذي أقاله تشلسي: