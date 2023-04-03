بينهم اثنان في اليوم نفسه.. إقالة 12 مدربا في البريميرليغ هذا الموسم والعداد مفتوح

كالمطر تتهاطل الإقالات على مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وبلغت رقما غير مسبوق قبل أشهر من نهاية الموسم الجاري.

ووصل عدد المدربين المقالين هذا الموسم إلى 12، بينهم اثنان أقيلا في اليوم نفسه.

واتفق ليستر سيتي -أمس الأحد- مع المدرب الأيرلندي بريندان رودجرز بعد تراجع نتائج الفريق الذي يحتل المركز الـ19، ويواجه خطر الهبوط.

وتولى رودجرز تدريب ليستر في فبراير/شباط 2019 وقاده إلى لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لأول مرة في 2021 عندما تغلب على تشلسي في النهائي، إضافة إلى إنهائه في المركز الخامس في الفترة من 2019 وحتى 2021، ورغم ذلك فإن ليستر فشل في تعزيز تشكيلته بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن.

وبعد ساعات قليلة من إقالة رودجرز أعلن تشلسي إقالة مدربه غراهام بوتر بعد سلسلة من النتائج السيئة أدت إلى تراجع ترتيب الفريق في المسابقة للمركز الـ11.

وتعاقد بوتر مع تشلسي في ظل وجود الملاك الجدد في سبتمبر/أيلول الماضي بعد رحيله عن برايتون، لكن المدرب الإنجليزي استمر 31 مباراة فقط وفاز في 12 منها، قبل أن يقرر ملاك النادي إقالته اليوم الاثنين.

ويعد بوتر أسوأ مدرب في تاريخ البلوز بنسبة 1.27 نقطة عن كل مباراة، إذ فاز بـ7 مباريات فقط من أصل 22 في البريميرليغ.

وإضافة إلى رودجرز وبوتر أقيل 10 مدربين منذ بداية الموسم الجاري: