أرقام صادمة في القائمة.. أعلى المدربين أجرا في العالم

لم يعد لاعبو كرة القدم النجوم الوحيدين في عالم الساحرة المستديرة الذين يتقاضون عشرات الملايين سنويا، فالمدربون اقتحموا مجال النجومية والمال وباتوا يحصلون على رواتب خرافية.

وطبع الاحتراف كل أوجه اللعبة الشعبية الأولى، غير أن رواتب المدربين الأعلى أجرا في العالم متفاوتة بشكل كبير بين متصدر ومتذيل القائمة.

ونشرت صحيفة "ليكيب" (L’Equipe) الفرنسية قائمة المدربين الأعلى أجرا التي يسيطر عليها مدربون إسبان:

12- الإسباني تشافي (برشلونة الإسباني): 3.8 ملايين يورو

11- الكرواتي نيكو كوفاتش (فولفسبورغ الألماني): 4 ملايين يورو

10- الإسباني تشابي ألونسو (باير ليفركوزن): 5 ملايين يورو

9- البرتغالي جوزيه مورينيو (روما الإيطالي): 9.2 ملايين يورو

8- الإيطالي سيميوني إنزاغي (إنتر ميلان الإيطالي): 10 ملايين يورو

7- الإيطالي كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد الإسباني): 11 مليون يورو

6- الألماني توماس توخيل (بايرن ميونخ الألماني): 12 مليون يورو

5- الإيطالي ماسيمليانو أليغري (يوفنتوس الإيطالي): 12.8 مليون يورو

4- الإنجليزي غراهام بوتر (المدرب السابق لبايرن ميونخ): 13.5 مليون يورو

3- الألماني يورغن كلوب (ليفربول الإنجليزي): 17.8 مليون يورو

2- الإسباني بيب غوارديولا (مانشستر سيتي الإنجليزي): 22.4 مليون يورو

1- الأرجنتيني دييغو سيميوني (أتلتيكو مدريد الإسباني): 34 مليون يورو.