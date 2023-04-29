يملك معدلا أفضل من مهاجم برشلونة.. هل يخطف بنزيمة لقب هداف الليغا من ليفاندوفسكي؟

لم يرمِ الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، المنديل على الصعيد الشخصي في الدوري الإسباني، في ظل اقتراب فريقه من خسارة اللقب لصالح الغريم برشلونة.

وتبدو مهمة ريال مدريد صعبة في الحفاظ على لقب الليغا للموسم الحالي 2022-2023، مع وجود فارق 8 نقاط خلف برشلونة المتصدر، والذي لعب مباراة أقل مع بقاء 6 جولات على نهاية البطولة.

لكن فرديا يحتدم التنافس على لقب الهداف بين بنزيمة والبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، إذ تقلص الفارق بينهما من 4 أهداف إلى هدف واحد، بعدما سجل نجم ريال مدريد 3 أهداف (هاتريك) في مباراة ألميريا اليوم السبت.

ويعتلي ليفاندوفسكي صدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 18 هدفا، في حين يملك بنزيمة 17 هدفا، وعليه ترى صحيفة "أس" (As) الإسبانية أن الفرصة ما زالت سانحة للفرنسي من أجل الدفاع عن جائزة الهداف (بيتشيتشي) التي تُوج بها الموسم الماضي.

وغاب بنزيمة عن التهديف منذ أهدافه الثلاثة في مرمى بلد الوليد في المباراة التي فاز بها ريال مدريد 6-0، ضمن الجولة الـ27 من الدوري قبل أن يعود بقوة أمام ألميريا.

ويسابق الفرنسي الزمن وليفاندوفسكي في المراحل الأخيرة من عمر الدوري كي يحتفظ بالجائزة التي حققها في موسم 2021-2022، حين هز شباك المنافسين 27 مرة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن بنزيمة يملك أفضل معدل لتسجيل الأهداف، حيث أحرز الفرنسي 0.7 هدف في المباراة الواحدة.

أهداف بنزيمة الـ17 جاءت في 21 مباراة، في حين بصم ليفاندوفسكي على 18 هدفا في 27 مباراة، بمعدل 0.67 هدفا في المباراة الواحدة.

وعاد بنزيمة إلى تشكيلة ريال مدريد أمام ألميريا، ضمن الجولة الـ32 من الدوري الإسباني، بعدما غاب عن "الميرنغي" في الجولة الماضية ضد جيرونا بسبب إصابة في الساق تعرّض لها خلال مواجهة سيلتا فيغو، ومنحه المدرب كارلو أنشيلوتي فرصة خوض اللقاء كاملا.

وغاب الفرنسي المعتزل دوليا عن ريال مدريد في 11 مباراة بالدوري، ويستعد الآن للظهور في أهم فترات الموسم، حين يواجه "الميرنغي" أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم السادس من مايو/أيار المقبل، وبعدها بثلاثة أيام يستقبل مانشستر سيتي، على ملعب سانتياغو برنابيو، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولكن قبل ذلك، يطمح بنزيمة إلى التفوق على ليفاندوفسكي، الذي يعتلي قائمة الهدافين منذ بداية الموسم، لكن مستواه تراجع بشكل واضح في الأسابيع الأخيرة، وباتت صدارته مُهددة أكثر من أي وقت مضى.

وفي الموسم الماضي، أحرز بنزيمة 3 أهداف فقط في آخر 7 مباريات بالدوري، علما بأن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أراحه في الجولتين 35 و37، لكن في هذا الموسم يصّر بنزيمة على الدفاع عن جائزته حتى الرمق الأخير.