مجموعات صعبة لمصر والأردن ولبنان.. نتائج قرعة كأس العالم لكرة السلة 2023

أوقعت قرعة بطولة كأس العالم لكرة السلة 2023 -التي ستقام في كل من إندونيسيا واليابان والفلبين بين 25 أغسطس/آب و10 سبتمبر/أيلول- المنتخبات العربية المشاركة (مصر ولبنان والأردن) في مجموعات قوية.

واليوم السبت، سُحبت القرعة في العاصمة الفلبينية، وأسفرت عن 8 مجموعات قوية تضم 32 منتخبا.

وسيلعب منتخب الأردن في المجوعة الأصعب إلى جانب الولايات المتحدة واليونان ونيوزيلندا، بينما يرافق منتخب مصر ليتوانيا (ثامن التصنيف العالمي) والمكسيك ومونتينيغرو.

32 nations. Only 1 can be crowned champs 🏆 Are you ready world? 🔥#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/qLHHwHhVRI — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) April 29, 2023

أما منتخب لبنان فوقع في مجموعة تضم فرنسا (خامس العالم) وكندا ولاتفيا.

وقبل إجراء القرعة حدد الاتحاد الدولي لكرة السلة (International Basketball Federation) "إف آي بي إيه" (FIBA) مستويات المنتخبات المشاركة، إذ جاء منتخب الأردن في المستوى السابع، بينما جاء منتخبا مصر ولبنان في المستوى الثامن والأخير.

وفي ما يأتي نتيجة القرعة:

المجموعة الأولى: أنغولا، الدومينيكان، الفلبين، إيطاليا

المجموعة الثانية: جنوب السودان، صربيا، الصين، بورتوريكو

المجموعة الثالثة: الولايات المتحدة، الأردن، اليونان، نيوزيلندا

المجموعة الرابعة: مصر، المكسيك، مونتينيغرو، ليتوانيا

المجموعة الخامسة: ألمانيا، فنلندا، أستراليا، اليابان

المجموعة السادسة: سلوفينيا، الرأس الأخضر، جورجيا، فنزويلا

المجموعة السابعة: إيران، إسبانيا، ساحل العاج، البرازيل

المجموعة الثامنة: كندا، لاتفيا، لبنان، فرنسا