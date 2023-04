مجموعات صعبة لمصر والأردن ولبنان.. نتائج قرعة كأس العالم لكرة السلة 2023

أوقعت قرعة بطولة كأس العالم لكرة السلة 2023 -التي ستقام في كل من إندونيسيا واليابان والفلبين بين 25 أغسطس/آب و10 سبتمبر/أيلول- المنتخبات العربية المشاركة (مصر ولبنان والأردن) في مجموعات قوية.

واليوم السبت، سُحبت القرعة في العاصمة الفلبينية، وأسفرت عن 8 مجموعات قوية تضم 32 منتخبا.

وسيلعب منتخب الأردن في المجوعة الأصعب إلى جانب الولايات المتحدة واليونان ونيوزيلندا، بينما يرافق منتخب مصر ليتوانيا (ثامن التصنيف العالمي) والمكسيك ومونتينيغرو.

32 nations. Only 1 can be crowned champs 🏆

Are you ready world? 🔥#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/qLHHwHhVRI

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) April 29, 2023