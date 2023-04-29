ماذا يجري بين الجزائري بلايلي وناديه أجاكسيو الفرنسي؟

موهبة استثنائية كان يُتوقع لها مستقبلا كرويا باهرا، لكن الموهبة وحدها لا تكفي في كرة القدم، وأبرز مثال على ذلك هو النجم الجزائري يوسف بلايلي لاعب نادي أجاكسيو الفرنسي.

وبعد فتح النادي الفرنسي "إجراء تأديبيا" بحق بلايلي، الذي تغيّب مرة أخرى عن التدريبات لأيام عدة، نشر الدولي الجزائري صورة عبر حسابه على إنستغرام -أمس الجمعة- في خاصية "قصتي" ينعى فيها عمّه.

وكشف نادي جزيرة كورسيكا في بيان أمس الجمعة، "لاحظ نادي أجاكسيو غياب لاعبه بلايلي منذ الثلاثاء 25 نيسان/أبريل الجاري. ولم يحضر اللاعب لاستئناف التدريبات بعد مباراة بريست.. وهو ما يدينه أجاكسيو بأقوى العبارات الممكنة".

وأضاف النادي الفرنسي "في ضوء تلك الحقائق غير الملائمة، فُتحت إجراءات تأديبية".

بعد بيان نادي اجاكسيو الذي يؤكد فيه أنه سيتخذ اجراءات تأديبية في حق بلايلي الذي غادر مركز النادي نحو وهران من دون طلب الاذن.

يوسف بلايلي ينشر عبر ستوري حسابه انستقرام عن وفاة عمه، انا لله و انا إليه راجعون. pic.twitter.com/wKGva8SCBL — Koora DZair 🇩🇿 🦊 (@Koora_DZair) April 28, 2023

في المقابل، لجأ بلايلي إلى حسابه الرسمي على "إنستغرام" ليفسّر غيابه وعودته إلى بلاده الجزائر بوفاة عمّه.

ورافقت مسيرة بلايلي (31 عاما و47 مباراة دولية) ابن مدينة وهران وصاحب الموهبة اللافتة، محطات انضباطية جدلية مع أنديته السابقة، على غرار الترجي التونسي واتحاد العاصمة الجزائري وأنجيه وبريست الفرنسيين، إلى جانب الأهلي السعودي وقطر القطري.

وعند وصوله إلى كورسيكا خلال فترة الانتقالات الشتوية، كان للاعب الجزائري الموهوب تأثير إيجابي في بادئ الأمر على أداء أجاكسيو، حيث سجل 6 أهداف و3 تمريرات حاسمة.

ولكنه غاب بالفعل عن التدريبات نهاية مارس/آذار الماضي، مبررا ذلك بإصابة في الفخذ خلال مباريات تصفيات أمم أفريقيا مع الجزائر.