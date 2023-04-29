رياضة

شاهد- في السنوات الأخيرة.. الوداد المغربي ملك الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أفريقيا

صورة احتفال فريق الوداد البيضاوي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا (من حساب النادي على انستغرام)
في آخر ٨ أعوام في المسابقة القارية وصل الوداد ٧ مرات إلى نصف نهائي أبطال أفريقيا (مواقع التواصل)
29/4/2023

تصدى الحارس الصاعد يوسف مطيع لركلتين ترجيحيتين ليقود الوداد المغربي للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم على حساب ضيفه سيمبا التنزاني 4-3 ومواصلة الدفاع عن اللقب أمس الجمعة.

وفاز الوداد على أرضه 1-صفر بهدف السنغالي بولي سامبو من ضربة رأس في الدقيقة 24 في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، ليعوض نفس نتيجة الذهاب لمصلحة سيمبا.

ولم يتمكن بطل المغرب من هز الشباك مجددا، وألغي هدف للمهاجم أيمن الحسوني بداعي التسلل بعد تدخل حكم الفيديو المساعد في بداية الشوط الثاني.

ومع استمرار النتيجة احتكم الفريقان لركلات الترجيح، وسدد يحيى جبران وأيوب العلمود وأمين أبو الفتح وعبد الله حيمود بنجاح، بينما تصدى مطيع لركلتي سالوم كابومبي وفيري ليبلغ الوداد المربع الذهبي للموسم الخامس على التوالي.

 

 

ولكن الوصول للمرة الثانية على التوالي إلى نصف النهائي ليس إنجاز "وداد الأمة الوحيد"، فهو يعد "ملك" الأدوار الإقصائية في السنوات الأخيرة.

ففي آخر ٨ أعوام في المسابقة القارية، وصل الوداد ٧ مرات إلى نصف نهائي أبطال أفريقيا:

  • 2016: نصف النهائي
  • 2017: البطل
  • 2018: ربع النهائي
  • 2019: الوصيف
  • 2020: نصف النهائي
  • 2021: نصف النهائي
  • 2022: البطل
  • 2023: نصف النهائي
المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات