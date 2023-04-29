شاهد- في السنوات الأخيرة.. الوداد المغربي ملك الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أفريقيا

تصدى الحارس الصاعد يوسف مطيع لركلتين ترجيحيتين ليقود الوداد المغربي للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم على حساب ضيفه سيمبا التنزاني 4-3 ومواصلة الدفاع عن اللقب أمس الجمعة.

وفاز الوداد على أرضه 1-صفر بهدف السنغالي بولي سامبو من ضربة رأس في الدقيقة 24 في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، ليعوض نفس نتيجة الذهاب لمصلحة سيمبا.

ولم يتمكن بطل المغرب من هز الشباك مجددا، وألغي هدف للمهاجم أيمن الحسوني بداعي التسلل بعد تدخل حكم الفيديو المساعد في بداية الشوط الثاني.

ومع استمرار النتيجة احتكم الفريقان لركلات الترجيح، وسدد يحيى جبران وأيوب العلمود وأمين أبو الفتح وعبد الله حيمود بنجاح، بينما تصدى مطيع لركلتي سالوم كابومبي وفيري ليبلغ الوداد المربع الذهبي للموسم الخامس على التوالي.

📹🚨🥅 شاهد الركلات الترجيحية التي أهلت الوداد الرياضي المغربي إلى نصف النهائي على حساب سيمبا التنزاني#دوري_أبطال_أفريقيا #الوداد_سيمبا #الوداد pic.twitter.com/SBvtr1PdF6 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 28, 2023

ولكن الوصول للمرة الثانية على التوالي إلى نصف النهائي ليس إنجاز "وداد الأمة الوحيد"، فهو يعد "ملك" الأدوار الإقصائية في السنوات الأخيرة.

ففي آخر ٨ أعوام في المسابقة القارية، وصل الوداد ٧ مرات إلى نصف نهائي أبطال أفريقيا: