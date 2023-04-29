شاهد- اعتدى بوحشية على لاعب منافس.. عقوبة مغلظة لحارس مرمى برتغالي

أوقف الاتحاد البرتغالي لكرة القدم حارس مرمى فريق مارينهاس المنافس في دوري الهواة عاما كاملا بسبب اعتدائه الوحشي على لاعب منافس خلال مباراة بين الفريقين.

وذكرت صحيفة "أبولا" (ABOLA) البرتغالية أن فرانسيسكو لاكاو سيقضي عقوبة الإيقاف لمدة عام كامل بعد الاعتداء العنيف على غونزالو مارتينز مهاجم فريق إسبينهيرينسي، في المباراة التي أقيمت الشهر الماضي.

Francisco Lacão, guarda-redes, foi suspenso um ano após agredir violentamente um adversário ao pontapé. O guardião anunciou o fim da carreira em março. Marinhais foi castigado com uma derrota por 3-0, uma multa de 300 euros e um jogo à porta fechada.pic.twitter.com/liTYZTRPCW — Cabine Desportiva (@CabineSport) April 27, 2023

وأضافت أن مسيرة لاكاو قد تكون انتهت تماما بسبب تلك العقوبة، مشيرة إلى أن اعتداءه على مارتينز أثار غضبا واسعا بعدما ضرب منافسه وكرر ركله أكثر من مرة.

وإضافة إلى إيقاف حارس المرمى المعتدي، قرر الاتحاد البرتغالي فرض غرامة مالية على ناديه مارينهاس بقيمة 300 يورو، واعتباره خاسرا في تلك المباراة بنتيجة 3-0، مع حرمانه من حضور جماهيره لعدة مباريات.

وتباينت ردود الفعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فرأى بعض المعلقين أنه يستحق تلك العقوبة بعدما أظهر وحشية غير مقبولة ومن دون أسباب تستدعي ذلك.

بينما قال آخرون إن العقوبة قاسية، مستدلين بذلك على تصرفات مشابهة للاعبين آخرين لم يتعرضوا للعقوبة ذاتها، على غرار ما فعله لاعب برتغالي آخر هو بيبي حين كان يدافع عن ألوان ريال مدريد الإسباني واعتدى اعتداء عنيفا جدا على أحد اللاعبين عام 2009.

وقتئذ قام بيبي بركل فرانسيسكو كاسكويرو لاعب خيتافي وهو ممدد على الأرض، بعد احتساب ركلة جزاء ضده، ثم صفع زميله خوان ألبين على وجهه قبل أن يطرده الحكم، وبعد ذلك بأيام أوقفه الاتحاد الإسباني لكرة القدم 10 مباريات.