تقارب قيمتهم السوقية 350 مليون يورو.. أغلى 11 لاعبا تنتهي عقودهم الصيف المقبل

يقترب الموسم الحالي من نهايته وكحال كل موسم هناك لاعبون تنتهي عقودهم في الصيف وتتاح لهم الحرية في الاختيار إما التجديد والتمديد أو الرحيل والبحث عن مستقبلهم في فرق أخرى.

وتبلغ القيمة السوقية لأبرز 11 لاعبا ستنتهي عقودهم الصيف المقبل 349 مليون يورو.

وتضم هذه التشكيلة نجوما كبارا من طراز الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كريم بنزيمة:

حارس مرمى: الإسباني ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد الإنجليزي، 15 مليون يورو).

خط الدفاع: السلوفاكي ميلان شكرينيار (إنتر ميلان الإيطالي، 60 مليون يورو) وإيفان نديكا (أنتراخت فرانكفورت الألماني، 32 مليون يورو) والبرتغالي نيلسون سيميدو (وولفرهامبتون الإنجليزي، 15 مليون يورو) وأليكس غريمالدو غارسيا (بنفيكا البرتغالي، 25 مليون يورو).

خط الوسط: البلجيكي يوري تيليمانس (ليستر سيتي، 30 مليون يورو) وأندريه رابيو (يوفنتوس، 30 مليون يورو) والياباني دايتشي كامادا (أنتراخت فرانكفورت، 30 مليون يورو).

خط الهجوم: ميسي (باريس سان جيرمان، 40 مليون يورو) والفرنسي ماركوس تورام (أنتراخت فرانكفورت، 32 مليون يورو) وبنزيمة (ريال مدريد، 35 مليون يورو).