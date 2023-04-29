انتهاء موسم المصري عاشور في الدانمارك وعودته إلى بلاده

أعلن فريق ميتيالاند الدانماركي -اليوم السبت- انتهاء موسم لاعبه المصري إمام عاشور وعودته إلى بلاده لتلقي العلاج وإعادة التأهيل.

وقال ميتيالاند صاحب المركز الثامن بين 12 فريقا بالدوري المحلي -عبر موقعه على الإنترنت- إن عاشور (25 عاما) أصيب خلال الشوط الأول من مواجهة فيبورغ الاثنين الماضي وغادر الملعب.

وأضاف النادي في بيان "نأسف بشدة لأن إمام لن يتمكن من خوض المزيد من المباريات هذا الموسم. يشعر اللاعب كذلك بالاستياء لأنه لا يريد إنهاء الموسم بهذه الطريقة".

وتابع "قررنا بالاتفاق مع الطاقم الطبي على عودة اللاعب لوطنه وتلقي العلاج تحت إشراف طبيب المنتخب المصري وبالقرب من عائلته".

وخاض عاشور 7 مباريات بقميص الفريق سجل خلالها هدفين. وكان قد انضم إلى ميتيالاند من الزمالك في يناير/كانون الثاني الماضي بعقد ينتهي في 2027.