"ابحث عن فريق آخر".. نصيحة ريفالدو لفيرمينو بعد اقترابه من برشلونة

وجّه ريفالدو النجم البرازيلي المعتزل واللاعب الأسبق لبرشلونة، نصائح لمواطنه روبيرتو فيرمينو مهاجم ليفربول إذا ما أراد الانتقال إلى النادي "الكتالوني" في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط اسم فيرمينو بالرحيل إلى برشلونة بعد نهاية الموسم الحالي 2022-2023، خاصة وأن عقده مع ليفربول ينتهي يوم 30 يونيو/حزيران 2023.

وعانى فيرمينو (31 عاما) خلال الموسم الحالي من قلة الدقائق الممنوحة له، خاصة منذ استئناف مباريات الدوري الإنجليزي بعد نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ويرى ريفالدو أن على فيرمينو البحث عن فريق آخر يضمن له المشاركة في أكبر عدد من الدقائق، بدلا من الانتقال إلى برشلونة.

View this post on Instagram

وقال ريفالدو في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" (mirror) البريطانية، "سرت شائعات خلال الأيام القليلة الماضية أن برشلونة يتطلع إلى التعاقد مع فيرمينو، الذي ينتهي عقده مع ليفربول في الصيف".

وأضاف "على خطى لاعبين برازيليين آخرين، أعتقد أن فيرمينو سيحقق حلمه باللعب لبرشلونة، ومع ذلك، يتوجب عليه أولا معرفة دوره في الفريق".

وأوضح النجم البرازيلي المتوّج مع "السامبا" بكأس العالم 2002، "تشافي (مدرب برشلونة) يلعب دائما بمهاجم واحد (روبرت ليفاندوفسكي)، وقد يسهم وصول فيرمينو في تغيير إستراتيجيته، لكن على الأرجح سيعني أنه سيكون لاعبا على مقاعد البدلاء. سيلعب فيرمينو بضع دقائق فقط، لهذا السبب أعتقد أنه يجب أن يوازن بين قراراته".

وتابع "لا شك في أن اللعب لبرشلونة هو حلم، لكن في هذه المرحلة المتأخرة من مسيرته قد يحتاج إلى البحث عن ناد آخر يمنحه ضمانا أكبر باللعب لدقائق أكثر، لذا إذا توصل إلى اتفاق مع برشلونة، أتمنى أن يتحدث إلى تشافي أولا لفهم دوره في الفريق".

وتؤكد "ميرور" أن ليفربول عرض التمديد على فيرمينو، لكن البرازيلي رفض ذلك، وهو أمر احترمه الألماني يورغن كلوب مدرب "الريدز".

Understand there’s nothing agreed or signed between Roberto Firmino and Barcelona at this stage. 🇧🇷 #FCB

It’s not even advanced deal — just name discussed internally. Barça priorities are Iñigo, Gündogan, of course Messi.

Firmino, still exploring options — no decision made yet. pic.twitter.com/Ekv328XDWu

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 22, 2023