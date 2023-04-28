مدين بملايين الدولارات.. أحد أشهر الأندية الأرجنتينية يلجأ إلى ناشط بوسائل التواصل لإنقاذه

قد يكون ناشط وسائل التواصل الاجتماعي الأرجنتيني الشهير سانتياغو ماراتيا -المعروف إقليميا بتنظيم مجموعات كبيرة الحجم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وزيادة الوعي بالقضايا الاجتماعية- المنقذ لواحد من أشهر أندية الدوري الأرجنتيني لكرة القدم.

ويواجه نادي إندبندينتي، الذي مقره في بوينس آيرس، أزمة اقتصادية مع ديون بملايين الدولارات متراكمة عبر السنوات، خاصة بسبب تعاقدات اللاعبين التي يبلغ مجموعها الآن أكثر من 20 مليون دولار، وفقا لتقارير محلية.

وكتب ماراتيا -عبر حسابه على موقع تويتر يوم 20 أبريل/نيسان الحالي- أن نادي "إندبندينتي لديه 6 ملايين مشجع وما يقرب من 115 ألف عضو يدفعون 4 آلاف بيزو أرجنتيني (18 دولارا) شهريا".

Santiago Maratea llegó a Independiente, se hizo socio y recibió una camiseta con su nombre. Cerca de las 13:00 comenzará la conferencia de prensa donde se anunciará la colecta para ayudar al club. pic.twitter.com/367MLUetoe — TyC Sports (@TyCSports) April 27, 2023

وتابع "إذا دفع 2 مليون مشجع فقط المبلغ نفسه الذي يدفعه العضو كل شهر، يمكن جمع 20 مليون دولار وسداد الديون".

وقال ماراتيا -في مؤتمر صحفي أمس الخميس- إن جمع التبرعات سيكون شفافا تماما، مع إنشاء صندوق يمتلكه المشجعون حصريا ويحتفظ بنسبة 4% من الإيرادات لتغطية النفقات التي ينطوي عليها إنشاؤه.

وقال ماراتيا (30 عاما)، الذي نشر سابقا روابط التبرعات على وسائل التواصل الاجتماعي، إن "هناك محامين هنا للتحقق من أن كل شيء على ما يرام".

وأوضح أن "مجلس إدارة النادي ليس له حق التصويت في التحكم في إنفاق الأموال، أنا الوصي. سنتحدث لاحقا، ولكن الأولوية هي سداد الديون الأكثر إلحاحا".

LA COLECTA EN EL ROJO SUPERÓ LOS 400 MILLONES DE PESOS EN SUS PRIMERAS 12HS 🔴💰 Como última referencia, Santiago Maratea anunció a través de sus redes sociales que las recaudaciones habían pasado la importante cifra de dinero, gracias al aporte de los hinchas de Independiente y… pic.twitter.com/yZwhObgQb0 — TyC Sports (@TyCSports) April 28, 2023

وأضاف ماراتيا -في ختام المؤتمر الصحفي الذي عقد في ملعب إندبندينتي- أنه جمع بالفعل 74 مليون بيزو (334 ألف دولار) في أقل من ساعة.

وذكرت محطة "تي واي سي سبورتس" (TyC Sports) المحلية أن المبلغ ارتفع إلى 400 مليون بيزو (1.5 مليون دولار).