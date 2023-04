لعب 144 دقيقة فقط مع ميلان طوال الموسم.. إبراهيموفيتش قاب قوسين من الاعتزال

عادت لعنة الإصابات لتقضّ مضجع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان، وتهدد مستقبله مع الفريق بشكل خاص ومع كرة القدم على وجه العموم.

وأصيب "السلطان" مجددا خلال عمليات الإحماء التي سبقت انطلاق مباراة ميلان وليتشي الأحد الماضي التي فاز فيها "الروسونيوي" بهدفين نظيفين على ملعب سان سيرو.

وحسب ما كشفت الفحوص الطبية التي أجراها زلاتان لاحقا، فمن المحتمل أن تُبعده هذه الإصابة عن الملاعب لمدة تُقارب الشهر، وذلك يعني اقتراب موسمه من النهاية.

وتأتي هذه الإصابة لتضاعف محنة المهاجم السويدي الذي تحوم الشكوك حول استمراره في الموسم المقبل مع ميلان الذي بدا مترددا في تمديد عقد اللاعب.

ومن المقرر أن ينتهي عقد إبراهيموفيتش مع ميلان في 30 يونيو/حزيران 2023.

Zlatan Ibrahimovic has never won the Champions League. If AC Milan win the CL this season, he will not receive a medal, because he is not on the club’s list for the CL.. pic.twitter.com/usGSEbRT7b

— KYSTAR (@KYSTAR) April 22, 2023