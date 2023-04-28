لعب 144 دقيقة فقط مع ميلان طوال الموسم.. إبراهيموفيتش قاب قوسين من الاعتزال

عادت لعنة الإصابات لتقضّ مضجع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان، وتهدد مستقبله مع الفريق بشكل خاص ومع كرة القدم على وجه العموم.

وأصيب "السلطان" مجددا خلال عمليات الإحماء التي سبقت انطلاق مباراة ميلان وليتشي الأحد الماضي التي فاز فيها "الروسونيوي" بهدفين نظيفين على ملعب سان سيرو.

وحسب ما كشفت الفحوص الطبية التي أجراها زلاتان لاحقا، فمن المحتمل أن تُبعده هذه الإصابة عن الملاعب لمدة تُقارب الشهر، وذلك يعني اقتراب موسمه من النهاية.

وتأتي هذه الإصابة لتضاعف محنة المهاجم السويدي الذي تحوم الشكوك حول استمراره في الموسم المقبل مع ميلان الذي بدا مترددا في تمديد عقد اللاعب.

ومن المقرر أن ينتهي عقد إبراهيموفيتش مع ميلان في 30 يونيو/حزيران 2023.

Zlatan Ibrahimovic has never won the Champions League. If AC Milan win the CL this season, he will not receive a medal, because he is not on the club’s list for the CL.. pic.twitter.com/usGSEbRT7b — KYSTAR (@KYSTAR) April 22, 2023

وتؤكد صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية أن إبراهيموفيتش يعيش "كابوسا" حقيقيا مع الإصابات، إذ خضع لعملية جراحية في يونيو/حزيران 2022 أبعدته عن الملاعب 8 أشهر.

وخلال الموسم الجاري خاض المهاجم السويدي (41 عاما) 4 مباريات فقط مع ميلان جميعها في بطولة الدوري الإيطالي.

ولعب زلاتان 144 دقيقة موزعة على المباريات الأربع:

أودينيزي (76 دقيقة) سجل خلالها هدفا.

أتالانتا (16)

فيورنتينا (24)

ساليرنيتانا (28)

وترى الصحيفة أن زلاتان لم يعد قادرا على الخروج من هذا المأزق، وبدأت فكرة الاعتزال تحوم في رأسه على الرغم من تصريحاته السابقة الرافضة لذلك.

وأجاب إبراهيموفيتش في الأشهر الماضية عن سؤال حول ما إذا فكر في الاعتزال، فقال "لم أقرر يوما ذلك، أريد الاستمرار قدر الإمكان".

وأضاف "لا أريد التفكير في ترك كرة القدم، وأن أصبح مثل أولئك الذين يشعرون بالحزن، معتقدين أنهم يستطيعون الاستمرار دون فعل ذلك، أنا مستمر".

وأوضح "إبرا" أنه "في الوقت الذي كنت أشعر به ببعض الانزعاج، كنت مصرًّا على بذل أقصى جهدي مع الفريق لأن هذه هي عقليتي".

وزاد أنه "بعد أن بلغت الثلاثين من عمري، لاحظت أن آلامي الجسدية لا تفارقني. في ميلان لدي متخصص علاج طبيعي يتابعني على مدار اليوم، الطبيب يتدخل عند كل صغيرة وكبيرة، وبمجرد أن أشعر بشيء أتلقى العلاج مباشرة".

وعاد زلاتان إلى ميلان في الثاني من يناير/كانون الثاني 2020 قادما من لوس أنجلوس الأميركي، ليرتدي قميص "الرسونيري" في حقبة ثانية.

وأسهم زلاتان في تتويج ميلان بلقب الدوري الإيطالي في موسم 2021-2022، للمرة الـ19 بتاريخ النادي.