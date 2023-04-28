"شات جي بي تي" يختار أكبر الفرق في تاريخ كرة القدم
28/4/2023
دخل تطبيق "شات جي بي تي" (ChatGPT) إلى جميع مناحي الحياة، ومن بينها كرة القدم، وبات إحدى الوجهات التي يطلب منها السائل رأي التطبيق في أمور كثيرة.
وبعد اختياره للتشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبا في تاريخ كرة القدم، سئل هذا التطبيق القائم على الذكاء الاصطناعي عن أكبر النوادي في تاريخ كرة القدم.
ولم تكن النتائج صادمة أو غير متوقعة، إذ تصدر القائمة ريال مدريد الحاصل على 95 لقبا بينها 14 في دوري أبطال أوروبا.
وتاليا قائمة الفرق العشرة الأولى:
- ريال مدريد الإسباني الفائز بـ 95 لقبا.
- مانشستر يونايتد الإنجليزي الفائز بـ 69 لقبا.
- برشلونة الإسباني الفائز بـ 91 لقبا.
- ميلان الإيطالي الفائز بـ 52 لقبا.
- ليفربول الإنجليزي الفائز بـ 70 لقبا.
- بايرن ميونخ الألماني الفائز بـ 82 لقبا.
- يوفنتوس الإيطالي الفائز بـ 70 لقبا.
- أياكس الهولندي الفائز بـ 76 لقبا.
- إنتر الإيطالي الفائز بـ 43 لقبا.
- بنفيكا البرتغالي الفائز بـ 80 لقبا.
المصدر : مواقع إلكترونية