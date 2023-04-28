"شات جي بي تي" يختار أكبر الفرق في تاريخ كرة القدم

دخل تطبيق "شات جي بي تي" (ChatGPT) إلى جميع مناحي الحياة، ومن بينها كرة القدم، وبات إحدى الوجهات التي يطلب منها السائل رأي التطبيق في أمور كثيرة.

وبعد اختياره للتشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبا في تاريخ كرة القدم، سئل هذا التطبيق القائم على الذكاء الاصطناعي عن أكبر النوادي في تاريخ كرة القدم.

ولم تكن النتائج صادمة أو غير متوقعة، إذ تصدر القائمة ريال مدريد الحاصل على 95 لقبا بينها 14 في دوري أبطال أوروبا.

وتاليا قائمة الفرق العشرة الأولى: