رياضة

تشيلافيرت حارس باراغواي السابق يترشح للانتخابات الرئاسية في بلاده

تشيلافيرت يحتل المركز الثالث بين المرشحين للفوز بحسب استطلاعات الرأي
تشيلافيرت يحتل المركز الثالث بين المرشحين للفوز بحسب استطلاعات الرأي (غيتي)
28/4/2023

يخوض حارس مرمى منتخب باراغواي الشهير خوسيه لويس تشيلافيرت بعد غد الأحد الانتخابات الرئاسية في بلاده، إذ ينافس 12 مرشحا آخرين، ويطمح لكسب أكبر عدد من الأصوات، رغم أن استطلاعات الرأي الأخيرة لا تصب في صالحه.

وذكرت وكالة "تيلام" (telam) الأرجنتينية أن تشيلافيرت ينافس في انتخابات الرئاسة كمرشح مستقل بعد استقالته من حزب "كولورادو" في يناير/كانون الثاني الماضي، مشيرة إلى أنه دخل مجال السياسة في بلاده منذ وقت مبكر عقب اعتزاله لعب كرة القدم.

وأضافت الوكالة أن المحاور الرئيسية للحملة الانتخابية لتشيلافيرت (57 عاما) تركزت على دعم ملفات التعليم والصحة والاقتصاد والطاقة والبنية التحتية والأمن، بالإضافة إلى المجال الرياضي والشباب عموما.

ووفق الوكالة الأرجنتينية فإن استطلاعات الرأي وضعت تشيلافيرت ثالثا خلف المرشحين الرئيسيين سانتياغو بينيا وإيفراين أليغري، مشيرة إلى أنه اكتسب في السنوات الأخيرة شعبية كبيرة بسبب مواقفه المناهضة للسلطة الحاكمة في بلاده.

وكان الحارس الشهير بتسجيل الأهداف (سجل 62 هدفا خلال مسيرته الكروية معظمها من ركلات حرة مباشرة) أعلن العام الماضي أنه يريد أن يسير على خطى مهاجم موناكو وباريس سان جيرمان وميلان السابق جورج وياه، الذي أصبح رئيسا لليبيريا.

ولعب تشيلافيرت خلال مسيرته الكروية لعديد الأندية من أميركا الجنوبية وخاصة في باراغواي وأوروغواي والأرجنتين، بالإضافة إلى خوضه تجربة أوروبية مع أندية ستراسبورغ الفرنسي وريال سرقسطة الإسباني، واعتزل في عام 2004.

وخاض تشيلافيرت 74 مباراة دولية مع منتخب باراغواي، سجل خلالها 8 أهداف، وشارك في كأس العالم عامي 1998 و2022.

المصدر : مواقع إلكترونية