تشيلافيرت حارس باراغواي السابق يترشح للانتخابات الرئاسية في بلاده

يخوض حارس مرمى منتخب باراغواي الشهير خوسيه لويس تشيلافيرت بعد غد الأحد الانتخابات الرئاسية في بلاده، إذ ينافس 12 مرشحا آخرين، ويطمح لكسب أكبر عدد من الأصوات، رغم أن استطلاعات الرأي الأخيرة لا تصب في صالحه.

وذكرت وكالة "تيلام" (telam) الأرجنتينية أن تشيلافيرت ينافس في انتخابات الرئاسة كمرشح مستقل بعد استقالته من حزب "كولورادو" في يناير/كانون الثاني الماضي، مشيرة إلى أنه دخل مجال السياسة في بلاده منذ وقت مبكر عقب اعتزاله لعب كرة القدم.

CHILAVERT 🇵🇾 EL ÚNICO CANDIDATO:

✅ Pro vida 🚼

✅ Pro familia 👪

✅ Defiende la propiedad privada

✅ Defiende los valores y tradiciones Cristianos del 🇵🇾

✅ No se somete a la presión GAY

✅ Respeta las Iglesias y Libertad de culto

✅ Pro Educación, trabajo y salud

✍🏻✍🏻 pic.twitter.com/W786HNJc1r — Carlos Escauriza, hijo de Antonia Juliana. (@carlosescauriza) March 29, 2023

وأضافت الوكالة أن المحاور الرئيسية للحملة الانتخابية لتشيلافيرت (57 عاما) تركزت على دعم ملفات التعليم والصحة والاقتصاد والطاقة والبنية التحتية والأمن، بالإضافة إلى المجال الرياضي والشباب عموما.

ووفق الوكالة الأرجنتينية فإن استطلاعات الرأي وضعت تشيلافيرت ثالثا خلف المرشحين الرئيسيين سانتياغو بينيا وإيفراين أليغري، مشيرة إلى أنه اكتسب في السنوات الأخيرة شعبية كبيرة بسبب مواقفه المناهضة للسلطة الحاكمة في بلاده.

وكان الحارس الشهير بتسجيل الأهداف (سجل 62 هدفا خلال مسيرته الكروية معظمها من ركلات حرة مباشرة) أعلن العام الماضي أنه يريد أن يسير على خطى مهاجم موناكو وباريس سان جيرمان وميلان السابق جورج وياه، الذي أصبح رئيسا لليبيريا.

COMPATRIOTAS 🇵🇾 que viven en Argentina 🇦🇷 les invito a votar este 30 de Abril 🗳 por la Lista 2️⃣ 1️⃣ Partido de la Juventud @JoseLChilavert_ PRESIDENTE @carlosescauriza SENADOR

Lista 2️⃣ 1️⃣

Opción 1️⃣ 3️⃣

El 30 de Abril 🗳

CHILAVERT PRESIDENTE 🇵🇾 pic.twitter.com/Fctrrx8u2b — Carlos Escauriza, hijo de Antonia Juliana. (@carlosescauriza) April 26, 2023

ولعب تشيلافيرت خلال مسيرته الكروية لعديد الأندية من أميركا الجنوبية وخاصة في باراغواي وأوروغواي والأرجنتين، بالإضافة إلى خوضه تجربة أوروبية مع أندية ستراسبورغ الفرنسي وريال سرقسطة الإسباني، واعتزل في عام 2004.

وخاض تشيلافيرت 74 مباراة دولية مع منتخب باراغواي، سجل خلالها 8 أهداف، وشارك في كأس العالم عامي 1998 و2022.