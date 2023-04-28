الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ.. "سجال عنيف" و"صراخ محتدم" بين رونالدو وجورجينا

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي وخطيبته جورجينا رودريغيز الشائعات المتعلقة بعلاقتهما إثر الدخول في جدال محتدم وصراخ علني أثناء صعودهما إلى الطائرة، حسب تقارير إعلامية.

وفي الأيام السابقة انتشرت أخبار في وسائل إعلام إسبانية وبرتغالية تفيد بأن علاقة الثنائي لا تمر بأفضل لحظاتها.

وكشفت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية أنه منذ وصول النجم البرتغالي إلى ناديه الحالي (النصر) تحدثت تكهنات بأن العلاقة يمكن أن تكون على المحك في الأيام الأخيرة، وعدّت وسائل الإعلام البرتغالية هذه التقارير صحيحة وأكدت بشكل مباشر أن كريستيانو "سئم من جورجينا".

وفي السياق نفسه، صبّ تقرير إعلامي إسباني زيتا على نار الشائعات المتأجج أصلا بين الطرفين.

ونقلت "ماركا" الإسبانية عن رواية صحفي إسباني يدعى أبيل بلانيليس زعم أن شاهدا أخبره بكل ما حدث بين الزوجين في ما يبدو أنه أحد أعنف السجالات بينهما قبل ركوب الطائرة مباشرة.

كما كشف كيف تصرف رونالدو وجورجينا بعد "الخلاف الهائل"، وقال الشاهد -حسب ماركا- "كانت هناك مباراة صراخ ضخمة قبل ركوب الطائرة".

وذكرت "إل فوتبولرو" (El Futbolero) أن رونالدو مستاء من موقف جورجينا ويشعر بأنها أصبحت "أنانية وتركز على نفسها فقط".

الزواج في شك.. ولكن

وجاءت أقسى التصريحات من ليو كاييرو صديق والدة صاروخ ماديرا إذ أوضح "قلت منذ أشهر إن علاقتهما ليست على ما يرام ومن المحتمل أن ينفصلا.. سئم منها، هذا هو الواقع".

وأشار كايرو إلى أنه "لن يكون هناك زواج"، وأنهما معا فقط "من أجل الصورة والمصالح الخاصة".

وكان رونالدو (38 عاما) تعرّف إلى جورجينا (29 عاما) عام 2017، ولديهما طفلان إضافة إلى 3 أبناء لرونالدو قبلها.

ونظرًا لطول مدة علاقتهما وحقيقة أن رودريغز هي أيضا أم لطفلي رونالدو، فإنها ستحصل على تعويض كبير في حال الانفصال.

ووفقًا لوسائل الإعلام البرتغالية، فإن جورجينا ستحصل على أكثر من 35% من ثروة رونالدو إذا انفصلا.

وتقدر ثروة رونالدو بأكثر من مليار دولار، وهذا يعني أن رودريغز ستحصل على مبلغ يقارب 350 مليون إذا انتهى بها الأمر بالانفصال عن "الدون".