"إحدى أفضل الوجهات ربطا بالعالم".. قطر تستضيف كأس العالم لكرة السلة عام 2027 للمرة الأولى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا) -اليوم الجمعة- منح قطر حق استضافة كأس العالم للرجال عام 2027، على أن تقام جميع المباريات في العاصمة الدوحة.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للاتحاد "حصل الاتحاد القطري لكرة السلة على حقوق استضافة كأس العالم لكرة السلة 2027، على أن تُلعب جميع مباريات البطولة المرموقة في مدينة الدوحة".

وتابع "عند اتخاذ قراره، أعجب المجلس المركزي لفيبا بالملف وخاصة العناصر المتعلقة بالطبيعة الجغرافية المدمجة، والمرونة الفريدة مع جدولة البطولة في الملاعب من أجل تقديم الأفضل للجماهير، فضلًا عن التركيز على الاستدامة".

وسيقام مونديال كرة السلة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على غرار بطولة كأس العالم لكرة القدم التي استضافتها قطر أيضا أواخر 2022.

وتابع البيان "تملك العاصمة القطرية الدوحة، وهي واحدة من أفضل الوجهات ربطًا في العالم، رحلات مباشرة من معظم الدول المشاركة المحتملة، في حين أن المترو وشبكة النقل العام التي تم تطويرها أخيرًا تربط جميع الملاعب، وذلك يوفر خدمة من الدرجة الأولى لجميع الزوار".

2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣🏀🌍🏆➡️🇶🇦

We are delighted to announce that FIBA Basketball World Cup 2027 will be hosted by Doha, Qatar!

MORE 👉 https://t.co/puyFxh7wvH#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/DajrbQBA3e

— FIBA Basketball World Cup (@FIBAWC) April 28, 2023