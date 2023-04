أحدهما جرب في مونديال الأندية بالمغرب.. "إيفاب" يرفض مقترحين فرنسيين يتعلقان بالتحكيم

رفض مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) مقترحا فرنسيا لاعتماد تقنية تعليق ميكروفون مع حكم الساحة، يتيح للمشاهدين عبر شاشات التلفزيون سماع ما يدور بين الحكم واللاعبين أثناء المباراة.

وأكدت صحيفة "لوفيغارو" (lefigaro) الفرنسية أن هذه التجربة لن ترى النور مرة أخرى سواء في الدوري الفرنسي أو حتى في المباراة النهائية لكأس فرنسا بين نانت وتولوز التي ستقام غدا، إذ كان مقررا تجربتها للمرة الثانية في الملاعب الفرنسية.

ونشرت منصة "أمازون" (Amazon) -عبر حسابها الرسمي على "تويتر"- مقطع فيديو للتجربة خلال مباراة ليون ونانت بالدوري الفرنسي، التي جرت في 18 الشهر الماضي، ضمن الجولة الـ28 من "الليغ ون".

This is what referees really say to footballers during a game… 🗣️

A fascinating insight from Ligue 1! 👀🇫🇷 pic.twitter.com/jfBcyhSe0g

— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) April 18, 2023