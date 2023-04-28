أحدهما جرب في مونديال الأندية بالمغرب.. "إيفاب" يرفض مقترحين فرنسيين يتعلقان بالتحكيم

رفض مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) مقترحا فرنسيا لاعتماد تقنية تعليق ميكروفون مع حكم الساحة، يتيح للمشاهدين عبر شاشات التلفزيون سماع ما يدور بين الحكم واللاعبين أثناء المباراة.

وأكدت صحيفة "لوفيغارو" (lefigaro) الفرنسية أن هذه التجربة لن ترى النور مرة أخرى سواء في الدوري الفرنسي أو حتى في المباراة النهائية لكأس فرنسا بين نانت وتولوز التي ستقام غدا، إذ كان مقررا تجربتها للمرة الثانية في الملاعب الفرنسية.

ونشرت منصة "أمازون" (Amazon) -عبر حسابها الرسمي على "تويتر"- مقطع فيديو للتجربة خلال مباراة ليون ونانت بالدوري الفرنسي، التي جرت في 18 الشهر الماضي، ضمن الجولة الـ28 من "الليغ ون".

This is what referees really say to footballers during a game… 🗣️ A fascinating insight from Ligue 1! 👀🇫🇷 pic.twitter.com/jfBcyhSe0g — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) April 18, 2023

وأبرزت الصحيفة الفرنسية تصريحات لرئيس لجنة الحكام بالاتحاد الفرنسي إريك بورغيني، قال فيها "خطونا خطوة باتجاه إنشاء نظام الصوت المباشر للحكام حسب رغبة الأندية والحكام ومسؤولي الدوري واللجنة التنفيذية التابعة للاتحاد الفرنسي، لكن إيفاب أجاب بعدم الموافقة. لا يسعنا حاليا إلا أن نستسلم هذا الموقف".

وأضاف "نشعر بخيبة أمل حقيقية إزاء هذا الموقف، كانت لدينا حماسة حقيقية لهذه الفكرة التي لاقت إجماعا فرنسيا. نحن نحترم القرار لكننا سنواصل الضغط من أجل اعتماده، نحن لا نستسلم".

في هذه الأثناء، أكد بورغيني أن حكام نهائي كأس فرنسا سيكونون مجهزين بميكروفونات لأغراض "التعلم والشفافية" فقط، ولن يكون ذلك متاحا للمتفرجين عبر شاشات التلفزة.

وأكد بورغيني أن "إيفاب" رفض أيضا تجربة شرح قرارات تقنية حكم الفيديو "فار" (VAR) للجمهور في الملعب، وهو أمر طبقه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم للأندية التي احتضنها المغرب في الفترة ما بين الأول من فبراير/شباط 2023 و11 منه، وسيختبرها مجددا في نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، المقررة في الفترة بين 20 مايو/أيار و11 يونيو/حزيران من العام نفسه.