يتقدمهم مورينيو وزيدان.. 4 مرشحين لخلافة أنشيلوتي في ريال مدريد

لا يترك ريال مدريد مجالا للصدفة أو المفاجآت فيما يتعلق بمقعد المدير الفني، الذي يشغله حاليا الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في ظل الحديث المتواصل والمثير للجدل عن مستقبله مع "الميرنغي".

وعلى الرغم من رغبة أنشيلوتي الإيفاء بعقده كاملا مع ريال مدريد الذي ينتهي في صيف عام 2024، واستثماره كل ظهور إعلامي للتأكيد على ذلك، فإن المفاجآت في عالم كرة القدم تفرض على "الميرنغي" الاستعداد لأي سيناريو ممكن، وفق ما تقول صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية.

وتؤكد الصحيفة أن أنشيلوتي لا يتعب من القول إن التخطيط للموسم المقبل (2023-2024) قد تم، لكن ريال مدريد يريد حماية نفسه، سواء نجح الإيطالي البالغ من العمر 63 عاما، في الفوز بلقب من عدمه في الموسم الجاري.

وتشير "سبورت" إلى أن أنشيلوتي متحمس للغاية لتدريب منتخب البرازيل، وعليه فإن الخبير فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يحمي نفسه بعدد من الأسماء البديلة القادرة على قيادة ريال مدريد في الموسم المقبل.

ويبدو أن القائمة التي أعدها بيريز باتت واضحة المعالم، وتضم أسماء مكررة، سبق لها العمل مع ريال مدريد، مثل الفرنسي زين الدين زيدان، والبرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما الحالي.

وفي حال عاد زيدان، فإن الفرنسي سيعمل مدربا للنادي "الملكي" للمرة الثالثة، وهذه المرة بعد موسمين من الراحة.

وفيما يتعلق بمورينيو، فتؤكد "سبورت" أن جلوس البرتغالي على كرسي المدير الفني، هو رغبة قديمة عند بيريز، لأن "السبيشل ون" ترك شعورا جيدا في مدريد، على الرغم من التحديات التي واجهها في فترته مع الفريق (2010-2013)، حيث توج بالدوري الإسباني بجمعه 100 نقطة، لكنه فشل في التتويج بدوري أبطال أوروبا، رغم أنه ترك وراءه فريقا أرعب القارة العجوز.

وبالتوازي مع ذلك، يوجد على طاولة الرئيس بيريز اسمان آخران "محبوبان"، وهما الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو، والإسباني تشابي ألونسو.

الأرجنتيني لطالما غازل ريال مدريد، وأبدى إعجابه بالنادي وتمنى تدريبه، لكن في كل مرة كان "الميرنغي" يبحث عن مدير فني، يكون بوكيتينو مرتبطا بفريق آخر، لكن في هذه المرة الرجل متاح لبيريز.

أما ألونسو فهو خيار رابع لا يستبعده ريال مدريد، خاصة مع عمله الرائع مع باير ليفركوزن، الذي وصل إليه المدرب الشاب وهو يقبع في مراكز الهبوط بالدوري الألماني، فقفز به إلى المركز السادس، بفارق 7 نقاط فقط عن المركز المؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، كما قاده إلى الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي.

