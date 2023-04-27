شاهد- هالاند سجل رقما تاريخيا في البريميرليغ.. مانشستر سيتي يقسو على أرسنال ويقترب من الفوز باللقب

حقق مانشستر سيتي فوزا مهما على ضيفه أرسنال 4-1 ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز ليفربول على وستهام 2-1 وبرينتفورد على مضيفه تشيلسي بهدفين دون رد ونوتنغهام فورست على ضيفه برايتون 3-1.

وفي ملعب الاتحاد، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف أرسنال المتصدر، مع وجود مباراتين مؤجلتين للـ"سيتيزنز".

وتقدم مانشستر سيتي في الدقيقة السابعة عن طريق كيفن دي بروين، قبل أن يضيف جون ستونز الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة الـ 54 سجل دي بروين الهدف الثاني له والثالث لفريقه، فيما سجل روب هولدينغ هدف أرسنال الوحيد في الدقيقة الـ 86.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل النرويجي إيرلينغ هالاند الهدف الرابع والـ 33 له هذا الموسم في البريميرليغ.

وأصبح الإعصار النرويجي أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في الدوري الممتاز رغم بقاء 7 مباريات للفريق السماوي.

وحطم هالاند رقم النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الذي سجل 32 هدفا موسم 2017-2018.

وفي لندن، حافظ ليفربول على آماله الضئيلة في التواجد ضمن المراكز الأربع الأولى في جدول ترتيب البريميرليغ عقب فوزه الثمين 2-1 على مضيفه وستهام ي

وبادر لوكاس باكيتا بالتسجيل لمصلحة وست هام في الدقيقة 12، لكن الهولندي كودي جاكبو سرعان ما منح التعادل لليفربول في الدقيقة الـ 18.

ومنح المدافع الكاميروني جويل ماتيب نقاط المباراة للـ "ريدز" عقب تسجيله الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة الـ 67.

وبذلك، ارتفع رصيد ليفربول إلى 53 نقطة من 32 مباراة في المركز السابع، بفارق 6 نقاط خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، الذي خاض 30 مباراة فقط.

في المقابل، توقف رصيد وستهام عند 34 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق 5 نقاط فقط أمام مراكز الهبوط.

وعلى ملعب (ستامفورد بريدج)، واصل تشيلسي نتائجه الهزيلة في المسابقة،عقب خسارته أمام ضيفه برينتفورد بهدفين دون رد سجلهما سيزار أزبيليكويتا لاعب تشيلسي، بالخطأ في مرمى فريقه (37)

وبريان مبيومو في الدقيقة الـ 78.

وتجمد رصيد تشيلسي، الذي حصل على نقطتين فقط في لقاءاته الستة الأخيرة بالمسابقة عند 39 نقطة في المركز الـ11، وارتفع رصيد برينتفورد إلى 47 نقطة في المركز التاسع.