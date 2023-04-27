شاهد.. إنتر يهزم يوفنتوس ويتأهل لنهائي كأس إيطاليا

واصل إنتر حملة الدفاع عن لقب بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، التي توج بها في الموسم الماضي، بعدما تأهل للمباراة النهائية بالمسابقة، عقب فوزه الثمين بهدف نظيف على ضيفه يوفنتوس في إياب نصف نهائي البطولة.

واستفاد إنتر من تعادله 1-1 مع يوفنتوس، في مباراة الذهاب التي أقيمت بينهما في 4 الشهر الجاري بملعب "أليانز ستاديوم"، ليظفر بورقة الترشح للنهائي، عقب انتصاره 2 -1 على فريق "السيدة العجوز" في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وعلى ملعب "جوتسيبي مياتزا" في مدينة ميلانو الإيطالية، تقمص فيديريكو ديماركو دور البطولة في اللقاء، بتسجيله هدف إنتر الوحيد في الدقيقة الـ 15، ليمنح "النيراتزوري" انتصاره الأول هذا الموسم على "اليوفي".

تسديدة مخادعة وذكية من ديماركو..

باريلا يمرر تمريرة سحرية وديماركو ينهيها في الشباك مسجلاً الهدف الأول للإنتر#إنتر_يوفنتوس #كأس_إيطاليا #أبوظبي_الرياضية Premium pic.twitter.com/9sLi2lP3IL — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 26, 2023

وكان يوفنتوس تغلب على إنتر في مباراتي الفريقين ببطولة الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي، قبل تعادلهما في لقاء الذهاب بمسابقة الكأس.

وضرب إنتر الذي يحتل المركز الثالث بقائمة أكثر الفرق تتويجا بالبطولة برصيد 8 ألقاب بفارق 6 ألقاب خلف يوفنتوس صاحب الرقم القياسي، موعدا في النهائي مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين فيورنتينا وكريمونيزي.

وكان فيورنتينا فاز بهدفين دون رد على ملعب كريمونيزي في مباراة الذهاب، قبل أن يتجدد الموعد بينهما في جولة الإياب غدا الخميس.