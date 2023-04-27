ساهم بـ50 هدفا في 26 مباراة.. اللاعب الوحيد في العالم الذي تفوق على هالاند هذا الموسم

عند السؤال عن اللاعب الأكثر مساهمة بالأهداف في الموسم الجاري 2022-2023، فإن الجميع سيجيب بلا تردد بأنه النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

ساهم هالاند خلال الموسم الجاري 2022-2023 في إحراز 37 هدفا، مع "السيتي"، بتسجيله 32 هدفا، بينما قدم لزملائه 5 تمريرات حاسمة، ليكسر رقم النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، بتسجيل أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد.

لكن صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية، سلطت الضوء على مهاجم فرنسي مغمور يتفوق بشكل واضح على هالاند في المساهمة بالأهداف خلال الموسم الجاري، مع فارق مستوى كبير بين البطولة التي يلعب فيها والدوري الإنجليزي.

وتؤكد "ماركا" أن الفرنسي ريان فيليبي، مهاجم فريق سويفت هيسبيرانغ من لوكسمبورغ (22 عاما)، ساهم في 50 هدفا لفريقه هذا الموسم.

سجل اللاعب المولود في نيس يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول عام 2000، منذ بداية الموسم 27 هدفا وصنع 23 في 26 مباراة بدوري لوكسمبورغ.

وبدأ فيليبي مسيرته الكروية في أكاديمية ديجون، ولعب لفرق تولون ونانسي، قبل الانتقال إلى هيسبيرانغ في أغسطس/آب 2021.

وقال فيليبي عن ذلك "لم يعتمدوا عليّ في ديجون، ولم أتلق عروضا أخرى من فرق دوري الدرجة الثانية في فرنسا، لذلك فضلت الرحيل إلى لوكسمبورغ، من أجل لعب دقائق أكثر، واستثمار ذلك للعودة إلى أعلى مستوى".

وأضاف "دوري لوكسمبورغ مُتابع من قبل العديد من الأندية في ألمانيا وبلجيكا وسويسرا، التي تنتهج سياسة التعاقد مع اللاعبين الجيدين دون إنفاق الكثير من الأموال".

ويرفض فيليبي مقارنته بأي حال من الأحوال بالنرويجي هالاند، وقال "لا يمكنني مقارنة نفسي به، لكني أعترف بأنني حددت لنفسي هدفا في أن أكون اللاعب الأكثر مساهمة بالأهداف، إنه لأمر ممتع أن أكون في الصدارة، وهذا دافع لي للاستمرار".

وواصل "لدي قدم يسرى بجودة عالية، وأنا لاعب مهاري وسريع، كنت أؤمن دائما بأنني أملك هذه الصفات، وفهمت الآن بشكل أفضل كيفية استغلالها".

وعن فريقه المفضل، كشف فيليبي "لا أفوت أي مباراة لريال مدريد، لطالما أحببت بنزيمة، أنا معجب بمساهماته على أرض الملعب وبقدرته على الحسم في الوقت المناسب".

وختم حول إمكانية عودته إلى فرنسا "لا أعتقد ذلك، هناك دول أخرى أرى نفسي فيها، لقد ساعدني الوقت الذي قضيته في لوكسمبورغ كثيرا".

في ما يلي قائمة أفضل 10 مساهمين بالأهداف في العالم خلال هذا الموسم 2022-2023: