رايو فاليكانو يكرس العقدة.. برشلونة يخسر ويفشل في حسم لقب الليغا

واصل رايو فاليكانو تكريس عقدته لضيفه برشلونة في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما تغلب عليه 2-1 في المرحلة الـ31 للمسابقة.

وظهر نجوم برشلونة بشكل باهت للغاية في المباراة التي أقيمت على ملعب "تيريزا ريفيرو"، حيث بدا عليهم الاطمئنان لحسم الفريق الكتالوني تتويجه بلقب البطولة هذا الموسم بعد غياب 3 مواسم، في ظل الفارق الشاسع في النقاط الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي ريال مدريد.

في المقابل، استغل لاعبو فاليكانو مؤازرة عاملي الأرض والجمهور على أفضل وجه، حيث صنعت الفارق لمصلحتهم رغم نقص خبرة لاعبيه مقارنة بنجوم الفريق الضيف الذين بدوا وكأنهم أشباح في الملعب لينالوا خسارة مستحقة.

وافتتح ألفارو غارسيا التسجيل لمصلحة رايو فاليكانو في الدقيقة الـ19، قبل أن يضيف زميله فران غارسيا الهدف الثاني في الدقيقة الـ53، في حين تكفل النجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة الـ83.

وللمباراة الرابعة على التوالي واصل برشلونة عجزه عن تحقيق أي انتصار في المسابقة على فاليكانو الذي حقق فوزه الثالث على فريق المدرب تشافي هيرنانديز، مقابل تعادل وحيد خلال تلك السلسلة.

ويرجع آخر فوز لبرشلونة على فاليكانو إلى 27 يناير/كانون الثاني 2021 حينما فاز 2-1 على منافسه في نفس الملعب ببطولة الدوري.

ورغم الهزيمة فإن برشلونة -الذي نال خسارته الثالثة في البطولة هذا الموسم- بقي متربعا على القمة برصيد 76 نقطة، لكنه احتفظ بفارق النقاط الـ11 التي تفصله عن الريال صاحب المركز الثاني، والذي تلقى هزيمة مدوية 2-4 أمام مضيفه جيرونا أمس الثلاثاء في المرحلة نفسها.

في المقابل، ارتفع رصيد رايو فاليكانو -الذي حقق فوزه الـ11 في المسابقة هذا الموسم والثاني خلال لقاءاته الثلاثة الأخيرة بالبطولة- إلى 43 نقطة ليتقدم إلى المركز التاسع.