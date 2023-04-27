اختار 3 مهاجمين أعمارهم 21 عاما.. الذكاء الاصطناعي يحدد خليفة بنزيمة في ريال مدريد

وضعت تقنية الذكاء الاصطناعي مساهمتها لمساعدة نادي ريال مدريد الإسباني في اختيار اللاعب القادر على خلافة مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة، بعد رحيله عن الفريق.

وبحسب تقارير إعلامية إسبانية عديدة، فإن الموسم القادم (2023-2024) سيكون الأخير للمهاجم الفرنسي في ملعب "سانتياغو برنابيو".

وتؤكد صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية أن المدير الرياضي لأي فريق، حين يبدأ في البحث عن لاعب يطلبه المدرب، لا ينظر فقط إلى الإحصاءات أو ماضي اللاعب، بل يدرس أيضا مدى قدرته على التأقلم مع زملائه ومع خطط مدربه.

واختارت التقنية التابعة لشركة "أولوسيب3" (Olocip3) لاعبين لا تتجاوز أعمارهم حاجز 21 عاما، ترى أنهم قادرون على سد الفراغ الذي سيتركه بنزيمة، ومنحت كل منهم درجات من 100 لتحديد أفضلهم، نسلط عليهم الضوء في السطور التالية.

جونكالو راموس (92من 100)

قورن المهاجم البرتغالي الذي يعيش موسما خياليا مع بنفيكا ويبلغ من العمر 21 عاما، بالأورغواياني لويس سواريز المهاجم السابق لبرشلونة وليفربول وأتلتيكو مدريد.

وسجل راموس هذا الموسم 25 هدفا، وصنع 11 تمريرة حاسمة في 41 مباراة بجميع البطولات مع بنفيكا، وساهم في وصول الفريق البرتغالي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفضل 3 أهداف و3 تمريرات حاسمة.

وبحسب "ماركا"، فإن راموس يملك قدرات كبيرة في اللعب مع الفريق والانسجام مع اللاعبين، فضلا عن اعتباره لاعبا لديه مزيج غير عادي من القتالية والركض والعمل المتواصل والقدرة على إنهاء الهجمات برأسه وبقدميه بطريقة مثيرة للاهتمام، وتبلغ قيمته السوقية 40 مليون يورو، وفق موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt) الشهير.

فولارين بالوغون (88 من 100)

حطّم اللاعب الأميركي رقما قياسيا في الدوري الفرنسي ظل صامدا طوال 62 عاما، حيث سجل 16 هدفا مع ريمس، ليصبح أصغر مهاجم يصل إلى هذا العدد بعمر 21 عاما و252 يوما، وهذه إحصائية لم يحققها أي لاعب منذ موسم 1960-1961.

وهذا الموسم نجح بالوغون في تسجيل 19 هدفا لريمس، ليتفوق على ليونيل ميسي ونيمار ثنائي باريس سان جيرمان، ويفرض نفسه واحدا من بين أبرز الهدافين في "الليغ 1″، ولفت بالفعل أنظار الأندية الأوروبية، حيث تبلغ قيمته السوقية 25 مليون يورو.

إيلي واهي (80 من 100)

أحدث واهي -مهاجم مونبلييه البالغ من العمر 20 عاما- ضجة كبيرة في أوروبا، حيث تسعى عدة أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز للتعاقد معه.

هذه المعطيات لم تأت من فراغ، بل بفضل عمله الجيد مع مونبلييه، حيث هز الشباك 13 مرة مع 4 تمريرات حاسمة في 25 مباراة.

Ankara ̶M̶e̶s̶s̶i̶ Elye Wahi 🥵 20 years old and ballin' ✨@MontpellierHSC pic.twitter.com/6fi8A9GRNT — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) March 6, 2023

اللافت أن الصحافة الإنجليزية ترى أن واهي هو حامل لواء توتنهام من بعد هاري كين، إذا قرر الثاني الرحيل عن "السبيرز" الصيف القادم. ويمكن لواهي أيضا اللعب في مركز الجناح الأيمن، وتبلغ قيمته السوقية 25 مليون يورو.