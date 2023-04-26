لم يحصل منذ أكثر من عقد.. أمر استثنائي في نهائي كأس الاتحاد بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء أن نهائي كأس الاتحاد بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد سينطلق الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي (2 عصرا بتوقيت غرينتش) في الثالث من يونيو/حزيران المقبل على ملعب "ويمبلي".

ووفقا لوسائل إعلام بريطانية، فإن الشرطة طلبت انطلاق المباراة في هذا التوقيت المبكر بدلا من الموعد المتأخر المحدد سابقا، لتخفيف الضغط على وسائل المواصلات خلال النهائي المرتقب.

وستكون هذه أول مرة في 12 عاما تنطلق فيها المباراة النهائية في الساعة الثالثة عصرا.

وكان "السيتيزنز" تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على شيفيلد يونايتد بثلاثية نظيفة، في حين تأهل "الشياطين الحمر" على حساب برايتون بركلات الترجيح.

وسيكون نهائي الثالث من يونيو/حزيران المقبل هو الأول في التاريخ الذي يكون "ديربي" مانشستر بين السيتي واليونايتد في نهائي مسابقة محلية كبرى رغم تاريخ الفريقين الكبير في البطولة.

ولم يسبق أن التقى مان سيتي ويونايتد في نهائي بطولة محلية إنجليزية، سواء في كأس الاتحاد الإنجليزي أو كأس رابطة الأندية المحترفة.