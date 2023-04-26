شاهد- أهدر أمام برشلونة وتألق ضد ريال مدريد.. الأرجنتيني كاستيانوس اسم لن يُنسى في تاريخ "الملكي"

دخل الأرجنتيني فالنتين "تاتي" كاستيانوس مهاجم جيرونا، التاريخ من أوسع أبوابه بعدما بات أول لاعب يسجّل رباعية "سوبر هاتريك" في مرمى ريال مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم منذ عام 1947، خلال فوز فريقه -أمس- على ضيفه "الملكي" 4-2 في المرحلة الـ 31 من الليغا.

وقدم كاستيانوس (24 عاما) عرضا قاتلا ليصعق حامل اللقب ويقضي فعليا على أي آمال متبقية لرجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوني في الدفاع عن لقبهم ضد الغريم التقليدي برشلونة المتصدر.

وسجل كاستيانوس -الذي يلعب مع جيرونا بالإعارة قادما من فريق "نيويورك سيتي" الأميركي- هدفين في شوطي المباراة، وقاد فريقه إلى فوز تاريخي.

وكان آخر من سجل "سوبر هاتريك" في مرمى نادي العاصمة مدريد في الليغا" هو إستيبان إتشافاريا لاعب ريال أوفييدو عام 1947 (فاز أوفييدو 7-1)، علما أن مهاجم برشلونة الحالي البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجح في تحقيق هذا الإنجاز أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا عام 2013 عندما كان يدافع عن ألوان فريق بوروسيا دورتموند.

كما بات كاستيانوس سادس لاعب يسجل رباعية في مرمى ريال في تاريخ الدوري الاسباني. واستهل كاستيانوس مهرجانه التهديفي برأسية (12)، وأضاف الثاني من تسديدة مرت بين قدمي حارس ريال الأوكراني أندري لونين (24).

وشكّل المهاجم الأرجنتيني كابوسا حقيقيا للبرازيلي إيدر ميليتاو بفضل تحركاته، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف بعد 36 ثانية فقط من صافرة بداية الشوط الثاني (46)، واختتم استعراضه برابع الأهداف من مسافة قريبة بعدما تخلص بسهولة من المدافع البرازيلي (62).

وحيّت جماهير ملعب "مونتيليفي" كاستيانوس أثناء خروجه بعدما قرر المدرب ميتشل استبداله في الدقيقة 72.

وقال الأرجنتيني المنتشي بإنجازه "كانت أمسية حلم، خضنا مباراة رائعة ضد أحد أفضل الأندية في العالم، لقد كانت ليلة حلم".

وتابع "لم أتخيل هذا أبدا، (أنا) أستمتع به مع جماهيرنا، مع الأشخاص الذين أرسلوا لي الدعم، عائلتي والناس في الأرجنتين، يدعمونني دائما وهذا أمر أساسي".

الولد الذهبي

ورغم فوز كاستيانوس بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري الأميركي بتسجيله 19 هدفا في 32 مباراة عام 2021، إلا أن ذلك لم يكن كافيا للمدرب ليونيل سكالوني لاستدعائه إلى صفوف المنتخب الأرجنتيني.

وقبل عام، سجل كاستيانوس رباعية لصالح نيويورك سيتي بمواجهة ريال سولت لايك، إلا أنه أكد أن الإنجاز الذي حققه أمام ريال مدريد هو على مستوى آخر. وأضاف "هي أيام مختلفة، لقد كان حلما أن أسجل أمام ريال مدريد وأن أسجل 4 أهداف! لا يمكنك حتى تخيل ذلك".

وأردف "سعيد جدا لكل شيء، للجماهير ومن أجل زملائي".

وبرباعية أمسية الثلاثاء، رفع كاستيانوس رصيده إلى 11 هدفا في 29 مباراة خاضها في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وتصدر المهاجم الأرجنتيني عناوين الصحف الإسبانية عندما أهدر فرصة محققة أمام مرمى برشلونة على ملعب "كامب نو" في تعادل سلبي لفريقه الشهر الجاري، حيث شاهده رفاقه وهو يبكي في غرفة تبديل الملابس مع نهاية اللقاء.

ونتيجة لما حصل، أغلق المهاجم حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب انتقادات لاذعة طالته من بعض الجماهير عبر الإنترنت.

وعبّر المدرب ميتشل عن سعادته لإنجاز كاستيانوس بعد الأداء الرائع الذي قدمه ضد الميرينغي. وقال لاعب خط الوسط السابق والمدرب الحالي "كان (كاستيانوس) جيدا للغاية بصرف النظر عن الأهداف، عندما يتعلق الأمر بعمله".

واحتفل لاعبو جيرونا على أرض الملعب بعد الفوز على ريال، حيث كان كاستيانوس -الذي قدّم خدمة كبيرة لبرشلونة الساعي للفوز بلقب الدوري- حديث الساعة وبطل هذه الأمسية، وبذلك تناسى الجميع ما أهدره أمام النادي الكاتالوني، في لحظة أصبحت من الماضي البعيد.