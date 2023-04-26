بينهم لاعب مغربي.. هؤلاء هم المواهب الواعدة في عالم كرة القدم

نشر مرصد "المركز الدولي للدراسات الرياضية" قائمته المحدثة للاعبين الشباب الواعدين على كوكب كرة القدم.

واختار المرصد، الإسباني غافي لاعب برشلونة كصاحب الموهبة الأفضل من بين جميع اللاعبين الشباب الناشطين في الدوريات العالمية.

واختيرت القائمة التي تضم أفضل 15 لاعبا واعدا، بناء على 3 معايير هي:

الدقائق التي تم لعبها في المباريات الرسمية خلال آخر 365 يوما.

المستوى الرياضي للمباريات.

النتائج.

وأجرى المرصد عملية حسابية للمعايير الثلاثة لتخرج هذه القائمة:

15- المغربي بلال الخنوس (18 عاما): جينك البلجيكي.

14- بينجامين سيسكو (19 عاما): سالزبورغ النمساوي.

13- البلجيكي زينو ديباست (19 عاما): أندرلخت البلجيكي.

12- البرازيلي أندريه سانتوس (18 عاما): معار من تشلسي إلى فاسكو دي غاما البرازيلي.

11- الأرجنتيني أليخو فيليز (18 عاما): روساريو سنترال الأرجنتيني.

10- الألماني يوسوفا موكوكو (18 عاما): دورتموند الألماني.

9- البرازيلي أنجيلو غابرييل (18 عاما): سانتوس البرازيلي.

8- البرازيلي إندريك (16 عاما): معار من ريال مدريد إلى بالميراس.

7– المجري ميلوس كيركيز (19 عاما): ألكمار الهولندي.

6- الإسباني أليخاندرو بالدي (19 عاما): برشلونة الإسباني.

5- البرازيلي فيتور روكي (18 عاما): أتلتيكو باراناينسي البرازيلي.

4– البرتغالي أنطونيو سيلفا (19 عاما): بنفيكا البرتغالي.

3- البرازيلي ماركوس ليوناردو (19 عاما): سانتوس البرازيلي.

2- الإنجليزي جود بيلينغهام (19 عاما): دورتموند.

1- الإسباني غافي (18 عاما): برشلونة.