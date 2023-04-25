"هالاند لا يقارن بأحد".. أرتيتا: سنعمل على نقاط ضعف مانشستر سيتي

قال مايكل أرتيتا مدرب أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل مواجهة ملاحقه المباشر مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد غدا الأربعاء، إن السجل التهديفي المذهل لإيرلينغ هالاند يميزه عن جميع اللاعبين الآخرين هذا الموسم.

ويتصدر هالاند قائمة هدافي الدوري برصيد 32 هدفا، ويتقدم بفارق 8 أهداف عن هاري كين مهاجم توتنهام صاحب المركز الثاني، و13 هدفا عن إيفان توني مهاجم برنتفورد الثالث في القائمة.

ويتأخر الدولي النرويجي بفارق هدف واحد عن تحطيم الرقم القياسي للمصري محمد صلاح مهاجم ليفربول صاحب أكثر عدد من الأهداف بالدوري الممتاز في موسم واحد من 38 مباراة.

وأحرز هالاند 48 هدفا في 42 مباراة بالمسابقات كافة مع سيتي هذا الموسم، بينها 12 هدفا في دوري أبطال أوروبا.

وقال أرتيتا، في حديثه للصحفيين اليوم الثلاثاء، "عندما تنظر للأرقام لا توجد مقارنة مع أي لاعب آخر. إنه (هالاند) قادر على تحقيق ذلك أيضا، لأن الهجمات والفرص تتهيأ له بطريقة صحيحة، حتى الذين معه لديهم القدرة على اللعب بطريقة مختلفة".

وسيلعب أرسنال خارج أرضه مع سيتي غدا الأربعاء على أمل استعادة قبضته على صراع الفوز باللقب بعد تعادله في آخر 3 مباريات.

ويتصدر النادي اللندني المسابقة بفارق 5 نقاط بعد تراجعه الأخير، وخاض مباراتين أكثر من فريق المدرب بيب غوارديولا.

وفي رده على سؤال بشأن كيفية السيطرة على هالاند وسيتي، قال أرتيتا "نحن نعمل على خطورتهم وأيضا نقاط ضعفهم، نعرف قدراتهم. سيتي يبدأ من الحارس فهو يشكل تهديدا بالكرة".

وتابع "يمكنهم القيام بأشياء مختلفة، أشياء كثيرة يجب أن تتكيف معها، لذلك عليك أن تركز على أمور معينة".

ولم يخسر أرسنال في آخر 5 مباريات بالمسابقات كافة، لكنه لم ينتصر على ملعب السيتي منذ عام 2015.

بدوره، لم يهزم فريق "السيتيزنز" في آخر 16 مباراة بجميع المنافسات منذ هزيمته أمام توتنهام هوتسبير مطلع فبراير/شباط الماضي، إذ انتصر في 13 مباراة وتعادل 3 مرات خلال هذه الفترة.