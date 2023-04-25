لتمويل تجديد ملعب "الكامب نو".. برشلونة يقترب من إبرام صفقة مليارية

قال برشلونة -أمس الاثنين- إنه وضع اللمسات الأخيرة لصفقة تمويل بقيمة مليار و450 مليون دولار ستمكن النادي من تجديد ملعب "الكامب نو" والمنطقة المحيطة به، بعد إعادة التفاوض على الشروط المبدئية.

وأضاف برشلونة أن النادي وقع اتفاقا مع 20 مستثمرا، من بينهم "غولدمان ساكس" و"جي بي مورغان".

ومن المقرر أن يسدد النادي الإسباني الأموال للمستثمرين على دفعات تدريجية عقب 5 و7 و9 سنوات و20 و24 عاما في إطار مرن مع فترة سماح.

وهذا يعني أن برشلونة سينتهي من سداد الديون قبل 6 أعوام مما تم الاتفاق عليه سابقا، بعد إعادة التفاوض بشأن ما كان في البداية صفقة تمتد 35 عاما تمت الموافقة عليها في استفتاء لأعضاء النادي عام 2021.

وكشف برشلونة -في بيان على موقعه الرسمي على الإنترنت- أنه "سيبدأ في سداد التكلفة بمجرد الانتهاء من العمل في الملعب، باستخدام الدخل الناتج عن ملعب سبوتيفاي كامب نو، الذي من المتوقع أن يصل إلى حوالي 247 مليون يورو".

وأضاف النادي أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا لإعطاء مزيد من التفاصيل بشأن صفقة التمويل في الأيام المقبلة.

ويأتي هذا الإعلان بعد 24 يوما من انقضاء الموعد النهائي السابق للتوصل إلى اتفاق وهو 31 مارس/آذار. وقال النادي في ذلك الوقت إن المفاوضات لا تزال جارية.

وقالت وكالة التصنيف "كرول بوند" في تقارير نُشرت على موقعها على الإنترنت إن الهيكل الأولي للديون عدل منذ ذلك الحين.

وأضافت الوكالة أن الهيكل المعدل تضمن إعادة تمويل إضافي ومخاطر أسعار الفائدة. ونتيجة لذلك، خفضت تصنيف خطة التمويل مما يجعلها أقل جاذبية للمستثمرين.

و"الكامب نو" هو أكبر ملعب كرة قدم في أوروبا ورابع أكبر ملعب في العالم من حيث السعة، حيث يضم 99 ألفا و354 مقعدا.

لكن النادي الكتالوني قال إن ملعبه لم يعد يقدم للجماهير استفادة متكاملة في يوم المباراة.