شاهد- لاعب أرجنتيني يحقق رقما صمد 76 عاما.. جيرونا يصعق ريال مدريد برباعية في الدوري الإسباني

ألحق جيرونا هزيمة ثقيلة بضيفه ريال مدريد بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، وشهدت تألق الأرجنتيني فالنتين كاستيلانوس بتسجيله جميع أهداف الفريق "الكتالوني".

وأنهى جيرونا الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما كاستيلانوس في الدقيقتين 12 و24، مقابل هدف لريال مدريد سجله البرازيلي فينسيوس جونيور في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني واصل أصحاب الأرض تألقهم وعاد كاستيلانوس ليضيف الهدف الثالث بعد مرور دقيقة واحدة فقط، ثم أضاف الهدف الرابع له ولفريقه في الدقيقة 62، مستفيدا من هفوات مدافعي وحارس الريال الأوكراني أندريه لونين.

وقلص البديل لوكاس فاسكيز الفارق لريال مدريد بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 85، وعجز بعد ذلك النادي الملكي عن إضافة المزيد من الأهداف ليتكبد خسارة قاسية وغير متوقعة.

وتجمد رصيد ريال مدريد عند 65 نقطة في المركز الثاني بفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر، والمرشح لتوسيع الفارق في حال فوزه غدا على مضيفه رايو فالكيانو قبل 7 جولات من نهاية المسابقة.

وبفضل أهدافه الأربعة بات فالنتين كاستيلانوس أول لاعب على الإطلاق يسجل "سوبر هاتريك" ضد ريال مدريد في القرن الحادي والعشرين خلال منافسات الدوري الإسباني.

وتعود آخر مرة سجل فيها لاعب 4 أهداف بمرمى ريال مدريد في الدوري الإسباني إلى عام 1947، أي قبل 76 عاما، وذلك عن طريق إستيبان إتشيفاريا مهاجم أوفيدو خلال مباراة فاز بها فريقه بنتيجة 7-1.