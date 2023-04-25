شاهد.. سجال بين رونالدو الغاضب ومدرب النصر بعد الخسارة أمام الوحدة بكأس خادم الحرمين الشريفين

تواصلت معاناة النصر السعودي بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الفترة الأخيرة، إذ خرج من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وتعثر في آخر مباراتين له بالدوري السعودي.

وفجّر فريق الوحدة مفاجأة من العيار الثقيل، إذ أطاح بمضيفه النصر من المربع الذهبي للكأس بفوزه عليه بهدف نظيف سجله الفرنسي جان دافيد بوجيل في الدقيقة 23.

وأهدر رونالدو أكثر من فرصة، أخطرها تسديدة تصدت لها العارضة في الدقيقة 83 كانت ستمنح فريقه التعادل.

الوحدة يعايد جماهيره بالتأهل لنهائي أغلى الكؤوس 🏆 🎥شاهد الهدف الوحيد👇🏻 ⁧#النصر_الوحدة⁩⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/G75sGeAoqN — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 24, 2023

وبعد نهاية الشوط الأول، بدا "صاروخ ماديرا" غاضبا وعبر عن غضبه في سجال مع المدرب الكرواتي دينكو يليتشيتش أو أحد أعضاء الجهاز الفني الجالسين على دكة البدلاء.

وعقب إطلاق الحكم صافرة النهاية، ظهر قائد منتخب البرتغال مستاء وغير راض عن النتيجة.

واستبسل الوحدة دفاعيا طوال اللقاء، ولعب على الهجمات المرتدة، بينما تألق حارسه المغربي منير المحمدي في أكثر من مناسبة أمام مهاجمي النصر.

كما أنقذ أوسكار دوارتي لاعب الوحدة ضربة رأس من على خط المرمى في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وعاب النصر التسرع وغياب الفعالية وعدم استغلال أخطاء المنافس ليواصل النتائج المخيبة حيث يحتل المركز الثاني في الدوري السعودي للمحترفين بفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر لكنه لعب مباراة أكثر.

وبخسارة مباراة أمس الاثنين، تواصلت معاناة النصر في الفترة الأخيرة، بعد تعثره في آخر مباراتين له بالدوري السعودي، إذ تعادل سلبيا مع مضيفه الفيحاء، ثم خسر أمام مضيفه الهلال بهدفين دون رد.

ويحتل النصر المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة بفارق 3 نقاط خلف الاتحاد المتصدر، في حين يحل الوحدة في المركز الـ13 برصيد 22 نقطة.