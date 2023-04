اعتذروا عن السقوط بسداسية.. لاعبو توتنهام يدفعون لجماهيرهم ثمن تذاكر مباراة نيوكاسل

تواصلت تداعيات الخسارة القاسية التي تعرض لها توتنهام أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بنتيجة 6-1، إذ عرض لاعبو الفريق تعويض جماهير النادي عن ثمن تذاكر المباراة، وقدموا اعتذارا علنيا اليوم الثلاثاء.

وتأخر توتنهام بخماسية نظيفة بعد أول 21 دقيقة من صافرة البداية على ملعب "سانت جيمس بارك"، في أداء كلّف المدرب المؤقت الإيطالي كريستيان ستيليني وظيفته بعد أقل من شهر على توليه المهام الفنية بدلا من مواطنه أنطونيو كونتي.

وقال لاعبو توتنهام، في بيان للنادي، "كفريق، نتفهم إحباطكم وغضبكم. لم يكن ذلك جيدا بما فيه الكفاية".

