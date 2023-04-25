اعتذروا عن السقوط بسداسية.. لاعبو توتنهام يدفعون لجماهيرهم ثمن تذاكر مباراة نيوكاسل

تواصلت تداعيات الخسارة القاسية التي تعرض لها توتنهام أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بنتيجة 6-1، إذ عرض لاعبو الفريق تعويض جماهير النادي عن ثمن تذاكر المباراة، وقدموا اعتذارا علنيا اليوم الثلاثاء.

وتأخر توتنهام بخماسية نظيفة بعد أول 21 دقيقة من صافرة البداية على ملعب "سانت جيمس بارك"، في أداء كلّف المدرب المؤقت الإيطالي كريستيان ستيليني وظيفته بعد أقل من شهر على توليه المهام الفنية بدلا من مواطنه أنطونيو كونتي.

وقال لاعبو توتنهام، في بيان للنادي، "كفريق، نتفهم إحباطكم وغضبكم. لم يكن ذلك جيدا بما فيه الكفاية".

The players have a message for our fans who went to Newcastle on Sunday… pic.twitter.com/HFfmo8R2iH — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 25, 2023

وتابع "نحن نعلم أن الكلمات لا تكفي في مثل هذه المواقف، لكن صدقا، هزيمة كهذه مؤلمة. نحن نقدّر دعمكم، على ملعبنا وخارجه، ومع وضع ذلك في الاعتبار، نوّد أن نعوّض المشجعين ثمن تذاكر مباراة سانت جيمس بارك".

وأردف "نحن نعلم أن هذا لا يغيّر ما حدث يوم الأحد وسنقدم كل شيء لتصحيح الأمور أمام مانشستر يونايتد مساء الخميس. دعمكم سيعني كل شيء بالنسبة لنا".

وكان قائد الفريق الحارس الفرنسي هوغو لوريس اعتذر من جماهير توتنهام عن الهزيمة "المحرجة" في المقابلة التي أجراها عقب نهاية المباراة.

وتم تعيين لاعب خط وسط توتنهام السابق راين مايسون في مهمة مؤقتة لفترة ثانية، بعدما سبق له أن أشرف على الفريق في نهاية موسم 2020-2021 بعد إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو.

صاروخية من ميرفي تزيد الغلة الى 3 أهداف في 8 دقائق ماذا يحصل لتوتنهام؟#الدوري_الإنكليزي_الممتاز #EPL pic.twitter.com/VGjZtFYfAs — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 23, 2023

ويحتل توتنهام المركز الخامس في الدوري برصيد 53 نقطة متأخرا بفارق 6 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا ولعب مباراتين أكثر، لكن يبدو أن هزيمة الأحد حطمت آمال الفريق في المشاركة بالمسابقة القارية الأعرق مع بقاء 6 مراحل على نهاية الموسم.