شاهد- "الجميع نائمون حتى الحكم".. قصة إحدى المباريات في البريميرليغ

رغم أن المباراة بين فولهام وليدز يونايتد في البريميرليغ شهدت 3 أهداف في الشوط الثاني، لكن الشوط الأول كان "لمن يريد النوم" وحتى الحكم كان "نائما" وفق النجم السابق للكرة المصرية محمد أبو تريكة.

وسأل المحلل في قنوات "بي إن سبورتس" (beIN SPORTS) بعد نهاية الشوط الأول من المباراة التي لعبت ضمن الجولة الـ 32 من الدوري الممتاز، هل غيّر الإنجليز قوانين كرة القدم؟

وكان أبو تريكة يشير إلى حادثة إرجاع الكرة بالقدم من أحد لاعبي فولهام إلى حارسهم برنارد لينو والذي التقطها بيديه عندما ضغط عليه أحد لاعبي ليدز يونايتد، وهذا أمر مخالف لقوانين كرة القدم ويجب على الحكم أن يحتسب خطأ ويوجه إنذارا للحارس الألماني، وحتى الحكم المساعد لم ينبه الحكم بأن هناك خطأ فادحا ارتكبه لينو.

واللافت أن أحدا من لاعبي ليدز لم يحتجوا وكأنهم "نائمون".

وتدخل المحلل التونسي في الشبكة نفسها حاتم طرابلسي بطرافة فقال "اتركهم نائمين".

وكانت المباراة انتهت بفوز فولهام 2-1.

وتقدم هاري ويلسون لفولهام في الدقيقة الـ 58، وأضاف أندرياس بيريرا الهدف الثاني في الدقيقة الـ 72.

وفي الدقيقة 79 سجل جواو بالينيا لاعب فولهام هدف ليدز الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه.

ورفع فولهام رصيده إلى 45 نقطة في المركز التاسع، في حين تجمد رصيد ليدز عند 29 نقطة في المركز الـ16.