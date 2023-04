جوهرة "لاماسيا" يعيش الحلم.. هكذا احتفل المغربي الأمين جمال باستدعائه لأول مرة لفريق برشلونة الأول

في سن الـ15، يعيش النجم المغربي الشاب الأمين جمال حلما بعد استدعائه لأول مرة لفريق برشلونة الأول ضد أتلتيكو مدريد أمس الأحد في الجولة الـ30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجلس مهاجم البرسا (تحت 19 عاما) على مقاعد البدلاء لأول مرة بملعب "الكامب نو" في فوز "البلوغرانا" على "الأتلتي" بهدف نظيف.

وبعد ساعات من المباراة احتفل مع عائلته، كما تظهر صورة نشرها على "قصتي" في حسابه الرسمي على إنستغرام.

ورغم استدعائه للفريق الأول، لم يعتبر تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، أنه من الضروري منحه الدقائق الأولى.

ولو فعل ذلك، لكان الأمين جمال أصغر لاعب على الإطلاق يظهر لأول مرة مع برشلونة، متجاوزا الرقم القياسي الذي سجله فيسينك مارتينيز الذي ظهر لأول مرة في أواخر الأربعينيات من القرن الماضي بعمر 16 عاما و9 أشهر و5 أيام.

ويعلق البلوغرانا آمالا كبيرة على جوهرة أكاديمية "لا ماسيا"، والذي يُنظر إليه في إسبانيا على أنه خليفة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

واستدعى تشافي مدرب برشلونة المغربي الأصل الأمين جمال البالغ من العمر 15 عاما وهو إحدى جواهر أكاديمية "لاماسيا".

وذكرت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية أن جمال يعد أحد أبرز النجوم الشباب في إسبانيا حاليا، ويمتلك قدرات فائقة في تسجيل الأهداف والمراوغة والتمرير والسرعة، بالإضافة إلى القدرة البدنية والشخصية القيادية، وهي عوامل دفعت تشافي لاستدعائه.

وقال تشافي قبل المباراة ضد أتلتيكو إن جمال "منحنا الفرصة لكثير من الشباب خلال الفترة الماضية، في يوليو/تموز سيكون عمره 16 سنة، لديه شخصية وموهبة فطرية، إنه ناجح وقوي، ويمكنه أن يمثل مرحلة مهمة في النادي".

وتابع "لقد تحدثت معه، إنه ليس خائفا، إنه ممتن وسعيد، الأجيال الجديدة لا تخاف، هم واثقون من أنفسهم".

