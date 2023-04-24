أول تعليق من ريال مدريد على احتمال عودة ميسي لبرشلونة

يبدو أن احتمال عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان إلى برشلونة ستُسيل الكثير من الحبر وتستدعي الكثير من المواقف.

وكان المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أحدث مَن يعلّق على احتمال عودة "البولغا" إلى "الكامب نو". وأوضح مدرب ريال مدريد، أن الأمر لا يعنيه ولكنه أكد أنه "سيكون من الجيد" إذا عاد إلى كرة القدم الإسبانية هذا الصيف.

وأضاف أنشيلوتي -في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين قبل الرحلة إلى جيرونا غدا- أن "ميسي يمكنه أن يفعل ما يشاء وكذلك برشلونة".

وتابع أن "هذه ليست مشكلة بالنسبة لي. أنا أحبه لكونه لاعبا. قد يكون من الجيد لكرة القدم الإسبانية استعادته. لكن الأمر يتعلق بميسي وبرشلونة".

ويحل "الميرينغي" ضيفا على جيرونا واضعا نصب عينيه بقاء حظوظه للمنافسة على لقب الليغا، إضافة إلى المباريات المصيرية في دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا.