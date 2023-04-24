أقوى خطوط الدفاع في الدوريات الخمسة الكبرى هذا الموسم

عندما يحافظ برشلونة على شباكه نظيفة في 23 مباراة من المباريات الـ30 في الدوري الإسباني لكرة القدم فإن هذا يعني أنه أقوى خط دفاع في الدوريات الخمسة الكبرى وبفارق كبير عن أقرب ملاحقيه.

ولم يتلق برشلونة خلال المباريات الـ30 سوى 9 أهداف ليؤكد قوة دفاعه وصلابة حارسه مارك أندريه تير شتيغن الذي عاد بقوة إلى مستواه وإلى اعتباره واحدا من بين أفضل حراس العالم.

ويتصدر البرسا قائمة أقوى خطوط الدفاع في الدوريات الخمسة الكبرى: