أقوى خطوط الدفاع في الدوريات الخمسة الكبرى هذا الموسم
24/4/2023-|آخر تحديث: 25/4/202309:03 AM (مكة المكرمة)
عندما يحافظ برشلونة على شباكه نظيفة في 23 مباراة من المباريات الـ30 في الدوري الإسباني لكرة القدم فإن هذا يعني أنه أقوى خط دفاع في الدوريات الخمسة الكبرى وبفارق كبير عن أقرب ملاحقيه.
ولم يتلق برشلونة خلال المباريات الـ30 سوى 9 أهداف ليؤكد قوة دفاعه وصلابة حارسه مارك أندريه تير شتيغن الذي عاد بقوة إلى مستواه وإلى اعتباره واحدا من بين أفضل حراس العالم.
ويتصدر البرسا قائمة أقوى خطوط الدفاع في الدوريات الخمسة الكبرى:
- برشلونة: 9 أهداف في 30 مباراة بالدوري الإسباني.
- نابولي: 21 هدفا في 31 مباراة بالدوري الإيطالي.
- لاتسيو: 21 هدفا في 31 مباراة بالدوري الإيطالي.
- أتلتيكو مدريد: 22 هدفا في 30 مباراة بالدوري الإسباني.
- ريال مدريد: 24 هدفا في 30 مباراة بالدوري الإسباني.
- نيوكاسل يونايتد: 25 هدفا في 30 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.
- لانس: 25 هدفا في 32 مباراة بالدوري الفرنسي.
المصدر : مواقع إلكترونية